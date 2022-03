Los reveladores videos de los elementos de seguridad en la trifulca en el Partido Querétaro-Atlas

Gente denuncia que autoridades y policías fueron omisas en los actos ocurridos en el estadio.

El pasado 05 de marzo, las barras de aficionados del partido Querétaro- Atlas se enfrentaron en una intensa trifulca que hasta el momento, ha dejado 26 heridos, entre ellos hay tres en estado de gravedad, según el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Ante los hechos sucedidos, aficionados han manifestado gran incertidumbre desde presuntos muertos hasta agresiones de todo tipo en el estadio La Corregidora, y que además, hubo elementos de seguridad del estadio que habrían sido omisos.

Son diversos los videos donde, no solo son captados aficionados agredidos, desnudos y luchando por su vida; también hay imágenes de presuntos elementos de seguridad que habrían sido indiferentes a los hechos, así como un video en el que un presunto trabajador habría abierto las puertas de un pasillo para que una de las barras de la afición pudiese atacar al grupo rival en el estadio.

En el corto video se escucha a aficionados gritar “Ya ábrela”, luego de ello se aprecia a un grupo de personas corriendo en estampida en dirección contraria a su tribuna.

En redes diversos usuarios han señalado la ausencia de acción por parte de elementos de seguridad. (Foto: Captura de foto Facebook)

Los hechos

En el marcador los Rayados llevaban la ventaja 0-1 contra los Gallos Blancos. Según los reportes, corría el minuto 61, cuando aficionados comenzaron una discusión verbal, se señala que que esta habría sido detonante del violento encuentro posterior.

Sin embargo, también hay un video que ha llamado la atención, puesto que da indicios de una de las posibles causas por las cuales, la tragedia alcanzó tales magnitudes: es el de un presunto empleado del inmueble, que en el video se ve abriendo una de las rejas que está en los pasillos, la cual tenía la función de separar a la barra local de los aficionados visitantes.

Tras el acto, se aprecia a una multitud de aficionados del equipo Querétaro correr por el camino libre para llegar a donde se encontraban los aficionados y las familias del Atlas.

Personas se golpean en la zona de butacas del estadio La Corregidora, dejando al menos 26 heridos en una trifulca cuando aficionados al fútbol irrumpieron en el campo durante un partido de primera división entre el Querétaro y el Atlas, campeón de la Liga MX, en Querétaro, México, el 5 de marzo de 2022. (Foto: REUTERS/Victor Pichardo TPX)

Sumado a ello, la indignación de la gente ha escalado debido a que también se compartieron imágenes en las que se muestra a otro presunto elemento de seguridad haciendo una llamada telefónica, mientras detrás de él, en uno de los pasillos del inmueble, cientos de personas corren tras comenzar la riña. Hasta donde se aprecia en el video, el oficial continúa con su llamada sin notar lo qué pasa a sus espaldas.

“¡Afuera había 100 policías y les suplicábamos que entrarán a ayudar y dijeron que no podían mientas adentro había gente muriendo!”, denunció una mujer desde su cuenta de Facebook.

Para este medio, personas también han dado su testimonio en el que enfatizan la nula presencia de los elementos de seguridad para controlar el disturbio. “Todos los que estábamos ahí estábamos pidiendo ayuda a las autoridades” han denunciado.

Hasta el momento, usuarios de Twitter y Facebook ya han pedido que se identifique a las personas que supuestamente son empleadas del estadio y que habrían cometido faltas por omisión y tentativa de homicidio.

Cabe destacar que hasta el momento, la Liga MX decidió suspender los partidos del domingo 6 de marzo. Dicho anuncio se dió durante la transmisión del encuentro Puebla vs Cruz Azul, alrededor de las 22:50 pm (hora del centro de México).

Los partidos suspendidos tras los hechos de violencia son: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Tijuana vs San Luis Potosí. La cuenta oficial de la Liga BBVA MX comunicó que brindará más detalles sobre los eventos próximamente. Hasta ahora se desconoce cuando se reanudaran los encuentros.

