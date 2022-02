Tres famosos sitios turísticos de México y cuánto cuesta visitarlos

Son incontables los rincones llenos de aventura y diversión de México. (Foto: Instagram)

México es un país lleno de maravillas turísticas que encanta a muchos y muchas por sus paisajes y su diversidad cultural. No obstante, en ocasiones se desconoce cuáles son los destinos más populares por su encanto, su precio y sus atracciones. Si todavía no hay plan para el fin de semana, estas recomendaciones podrán ayudar a solucionar ese problema. Aunque son varios los sitios para visitar, hoy se destacan tres de los destinos más visitados.

Los últimos días de la semana suelen ser lo preferidos de la mayorías de las personas que deben cumplir la jornada laboral de lunes a viernes o incluso, para quienes estudian, por tal motivo en ocasiones se quiere salir a dar una vuelta para disfrutar de una comida familiar, un paseo cultural o todo un fin de semana lleno de aventuras y experiencias inolvidables.

Los problemas surgen cuando el tiempo y el dinero no son suficientes para planear una salida. Esa no debería ser una preocupación porque aquí damos todos los detalles para poder salir de casa y disfrutar de los rincones más icónicos del territorio.

San Miguel de Allende, Guanajuato

San Miguel Allende es una pueblo encantador para disfrutar de la arquitectura colonial. (Crédito: Instagram)

Esta ciudad se ubica en el estado de Guanajuato, a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México. Una de las particularidades de este lugar es que encanta a cualquiera desde el primer momento, pues su impresionante arquitectura barroca -muy característica de la zona- sorprende a las y los visitantes. Si se decide acudir a esta localidad es esencial ir a la Parroquia de San Miguel Arcángel de estilo neogótico, una de las construcciones más destacadas de la plaza principal. Además se puede aprovechar para entrar a la iglesia del Templo de San Francisco con una fachada churrigueresca del siglo XVIII.

La arquitectura no es la única atracción de la que se puede disfrutar, también se encuentra la fábrica La Aurora, el Jardín de San Miguel de Allende, el Santuario de Atotonilco, Centro Cultural Ignacio Ramírez o el Museo Histórico Casa de Allende. San Miguel de Allende es el destino perfecto para relajarse, gozar de una tranquila caminata por el centro y aprender acerca de las estructuras coloniales.

Los costos varían de acuerdo a los días que dure la estancia, el número de personas y el lugar de salida. Si se viene en automóvil de la Ciudad de México, la duración del camino es de aproximadamente 4 horas y la mejor vía es la carretera México – Querétaro. No obstante, si se prefiere viajar en autobús hay distintos horarios durante todo el día, los precios van desde 400 hasta 800 pesos, dependiendo de la empresa que se contrate, lo que si es un hecho es que la Terminal de Autobuses del Norte es la opción ideal si se sale desde la capital.

La cantidad de dinero que se necesita para hospedarse es de alrededor mil 500 pesos en un hotel de 3 estrellas o 4 mil 500 en un sitio de 5 estrellas, algunos paquetes incluyen desayuno. Se puede comer pagando tan sólo 180 pesos pero si se busca algo lujoso, hay numerosos restaurantes que ofrecen platillos desde 350 pesos. Este destino es muy versátil con la cartera de los turistas, así que se pueden hallar zonas muy baratas con platillos excelentes.

Valle de Bravo, Estado de México

Valle de Bravo destaca por ofrecer vistas inolvidables (Crédito: Instagram)

Si se es de las personas que disfrutan relajarse bajo los rayos del sol o divertirse con aventuras deportivas y al aire libre, entonces se debe visitar Valle de Bravo. Se trata de una de las ciudades más conocidas del Estado de México que se encuentra sobre el Lago Avándaro y está rodeado de montañas y cerros que ofrecen paisajes únicos. Aquí también se pueden apreciar edificaciones coloniales que han dotado de identidad los alrededores.

El centro de la Plaza de la Independencia se encuentra adornado por una gran Iglesia llamada San Francisco de Asís, una construcción que data del siglo XVII. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca es sin duda una de las zonas más impresionantes de Valle de Bravo, ya que es el hábitat de millones de mariposas migratorias.

Si se va de entrada por salida los costos pueden ser mínimos, ya que hay distintas zonas a las que puedes acudir sin pagar como los espacios culturales, cabe mencionar que si se es estudiante, es importante no olvidar la credencial, pues esta permite acceder a algunos sitios de forma totalmente gratuita. La historia de este rincón se explora a detalle en el Museo Arqueológico, donde se ven varias piezas que pertenecieron a las comunidades prehispánicas que habitaron en Teotihuacán, Tlalpizáhuac, Malinalco, Calixtlahuaca, entre otros.

Se puede optar por la opción de rentar una casa con alberca para ir pasar el fin de semana con amigos y/o familiares, éstas se alquilan desde 5 mil 500 hasta 25 mil 800, todo depende del tamaño de la vivienda, los servicios y el tamaño y características de la piscina. El hospedaje regular ronda los mil 200 hasta los 3 mil 800 pesos. Se puede dormir en un hotel, cabaña u hostal.

Tepoztlán, Estado de México

En Tepoztlán podrás disfrutar de la magia prehispánica del México antiguo. (Crédito: Instagram)

El pueblo de Tepoztlán es uno de los preferidos de las y los capitalinos, puesto que se encuentra al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con la mitología azteca, aquí fue donde nació Quetzalcóatl, por tal motivo, se respira un ambiente mágico y místico que se ve adornado por un empinado camino que lleva directo a la famosa pirámide azteca del Tepozteco.

Subir el cerro es una de las actividades obligadas para apreciar la hermosa vista de la ciudad desde la cima. De igual forma, resalta el Exconvento de Tepoztlán, se trata de un antiguo monasterio que perteneció a los frailes dominicos en el siglo XVI y tiene un museo de historia local. El Museo Carlos Pellicer donde se exhibe diversas obras y artefactos del arte prehispánico.

500 pesos son suficientes para disfrutar de una tarde entre los árboles, el calor y las micheladas típicas de Tepoztlán. No obstante, si el objetivo es pasar un fin de semana completo recorriendo las calles de la ciudad, se pueden encontrar hospedajes que van desde 250 pesos hasta 870. También varía según la zona y los lugares. Por lo regular las habitaciones más baratas son las que se comparten con otros turistas.

Si no se cuenta con automóvil, no hay problema, ya que en la Terminal de Autobuses del Sur hay viajes que cuestan tan sólo 140 pesos. El tiempo de la central a Tepoztlán es de 2 horas, así que no será un viaje nada pesado. Si se tiene ganas de vivir la aventura y divertirse entre la naturaleza no se debe dudar en ir a aquel lugar mágico.

