Por 400 millones de pesos: PAN señaló al alcalde de Guadalajara de presunta corrupción

El PAN presentó una denuncia contra Pablo Lemus Navarro (Foto: Cuartoscuro)

La dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco anunció que procederá contra Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, capital de Jalisco, por un presunto acto de corrupción relacionado con el arrendamiento de vehículos a sobreprecio, el cual puede llegar hasta los 400 millones de pesos (USD 20 millones aproximadamente).

Diana González, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) en la entidad, precisó durante una conferencia virtual, celebrada este martes 8 de febrero, que presentarán ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco una denuncia contra el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) para que se revise la dispersión de dichos recursos, dicho que fue suscrito por Marko Cortés, presidente nacional del partido, y Cecilia Patrón, secretaria general del albiazul.

“Nosotros exigimos una explicación detallada, la máxima difusión y transparencia sobre este contrato por parte del alcalde de la ciudad de Guadalajara del partido de MC. Debe quedar claro cualquier señalamiento de corrupción por parte de las autoridades municipales o incluso estatales de esta gran estafa tapatía”, dijo Cortés Mendoza respecto al supuesto despilfarro ocurrido en Jalisco.

Marko Cortés solicitó total transparencia en un proceso administrativo de Guadalajara (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Cabe recalcar que el partido se hizo presente tanto a nivel local como nacional, pues legisladores tanto estatales como federales estuvieron presentes durante el anuncio que hizo la lideresa del PAN en Jalisco. Aunado a ello, el refuerzo de Marko Cortés en este tema fungió como un elemento unificador de la militancia.

“No vamos a permitir este saqueo tan burdo por parte del municipio gobernado por el partido de MC y se quede sin investigar, nosotros pedimos que se sancione a los probables responsables y para que además no quede simplemente impune”

Por su cuenta, Patrón Laviada dijo que el mal ejemplo está cundiendo en todo el país, por lo que es indispensable ponerle un freno, también señaló que la dirigencia nacional acompañará en esta demanda al CDE, porque “la gente de Jalisco no merece vivir esta situación”. Bajo esa lógica, Diana González explicó que el monto del posible desfalco equivale a 20 casas de Houston y denunció que, a sólo cuatro meses en el cargo, el alcalde Lemus Navarro ha actuado con “gran cinismo”.

Finalmente, el regidor Fernando Garza afirmó que el partido estará atento para defender los intereses de los tapatíos y eso explica el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que sea anulado el proceso de licitación del gobierno municipal.

El PAN solicitó que se revise una licitación respecto al arredramiento de vehículos (Foto: @pablolemusn/Instagram)

El tema presupuestario en Jalisco ha dado mucho de qué hablar a la opinión pública desde que inició la administración local de Enrique Alfaro, pues el gobernador de MC se ha caracterizado por no quitar el dedo del renglón para que se revise y se restructure el llamado Pacto Fiscal.

Cabe recordar que en 2020, Alfaro Ramírez, junto con otros nueve gobernadores crearon la Alianza Federalista (AF), una cofradía de jefes de ejecutivos locales empeñados en establecer una nueva relación económica con la federación, señalaron una presunta injusticia entre la carga de sus aportaciones al Estado respecto a las que éste le regresa.

Sin embargo, este intento de negociación jamás ocurrió, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) jamás los recibió en Palacio Nacional para discutir esa agenda. Posteriormente a las elecciones del 2021, Enrique Alfaro retomó por su cuenta esta temática, por lo que insistió en que se revisen las aportaciones federalizadas.

“Jalisco tiene el 3º PIB per cápita más alto del país, pero es el penúltimo estado en recursos per cápita de la federación”, argumentó el gobernador de Jalisco para poder realizar esta discusión con el mandatario nacional, pero aún no se ha podido materializar.

