Gibrán Ramírez Reyes arremetió contra Morena y Mario Delgado: “No hay partido”

Gibrán Ramírez Reyes aseguró que dentro de Morena hay una oligarquía que se beneficia de los candidatos elegidos por dedazo (Foto: Twitter@gibranrr)

Gibrán Ramírez Reyes, uno de los más leales militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el único que mantiene unido al partido, por lo que mencionó que a partir del 2025 quedará a la deriva.

Durante un diálogo que sostuvo con Julio Astillero, el también profesor en la UNAM mencionó que las próximas elecciones federales de 2024 serán un factor clave para conocer el futuro de Morena, pues en ese año sólo llegarán unidos por la presencia de López Obrador.

Asimismo, detalló que la única manera de modificar esta situación es si el mandatario, actual o posterior, se interese por arreglar al partido liderado por Mario Delgado, quien ha sido duramente criticado por la base militante de esta fuerza política y hasta abucheado en algunos estados.

“Llegaremos a 2024 unidos nada más por la figura de López Obrador, pero que a partir de 2025 la convivencia del partido se hará inviable como ya lo es, por eso no existe partido, no hay una vida orgánica, hay espacios donde se da vida orgánica de sectores del partido, pero como partido no la hay”, ahondó Ramírez Reyes.

AMLO sería el único eslabón que mantiene unido a Morena (Foto: Reuters)

Julio Astillero cuestionó si esta situación no se trata de una estrategia realizada por el jefe del Ejecutivo para mantenerse como figura principal de Morena y concentrar el poder en sí mismo. Sobre ello, Gibrán Ramírez comentó que sí había sido pensada por López Obrador, pero con otros fines, como la toma de decisiones importantes en algunas candidaturas “complicadas”.

“Es una estrategia de él para mantener control sobre algunas designaciones clave. Yo estoy seguro de que sí hay cosas que le preocupan y que tiene que decidir; algunas candidaturas a gobernadores de estados que estén en complicaciones o que sea muy probable que morena gane, etc”, declaró.

Sobre las polémicas designaciones de los aspirantes a candidatos por Morena en los estados que elegirán gobernador este año, Ramírez Reyes aseguró que el 80% pasan únicamente por Mario Delgado, mientras que el resto son enviadas a la Comisión de Elecciones.

Esta situación sólo manifiesta la “arbitrariedad” y los “dedazos” que existen dentro del partido guinda, los cuales son aprovechados por la oligarquía presente dentro de Morena para obtener algunos beneficios a cambio de la desinstitucionalización.

Astillero comparó estos mecanismos de elección con los realizados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante las décadas que estuvo en el poder. Sin embargo, el entrevistado señaló que en el tricolor sí existían mecanismos institucionales, mientras que en su partido sólo se están “agandallando lo que haya”.

Para Gibrán, Ricardo Monreal es el candidato indicado para Morena en 2024 (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Finalmente, aclaró las acusaciones que varios usuarios y periodistas realizaron sobre su relación con Ricardo Monreal, de la cual se habría beneficiado hasta económicamente para impulsarlo en su búsqueda por la candidatura de Morena para ser el próximo presidente de México.

Afirmó que el zacatecano es su “amigo y aliado político” desde que finalizó el proceso de renovación de la dirigencia nacional del partido guinda, pues coincidieron en el reclamo de democratización al interior de la fuerza política.

Dicha relación lo ha hecho creer que Monreal es el “mejor precandidato” de Morena para la presidencia de la República que se elegirá en las próximas elecciones federales del 2024.

“Si me preguntan en algunos estados a quién prefiero lo digo así y explicó por qué y lo debato con los compañeros. No hay financiamiento, hay desde luego compañerismo camaradería. Monreal y otros dirigentes me han acercado con compañeros que me han ayudado sí, con vales de gasolina etcétera; alguno hasta me prestó el vehículo”, sentenció Gibrán Ramírez.

