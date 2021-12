“El régimen represor pasó”: Cuitláhuac García negó que haya presos políticos en el estado

Cuitláhuac García ha sido señalado por presuntamente tener como preso político a José Manuel del Río Virgen (Foto: Facebook/Cuitláhuac García Jiménez)

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, aseguró que, a pesar de que hay diversos políticos capturados por autoridades de la entidad, no existen los presos políticos en su estado, pues sólo se está combatiendo la corrupción que se presentó en administraciones anteriores.

Después de haber sido acusado de tomar a José Manuel del Río Virgen como preso político, por personajes como el senador Ricardo Monreal y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; el mandatario se deslindó de estos señalamientos al asegurar que ya no existe un régimen represor en el estado.

“Presos políticos no, por fortuna no hay. Ya el régimen represor pasó y estamos combatiendo lo que podría restar de él; sin embargo, aquí en Veracruz ahora se respetan las autoridades locales, se respetan los diferentes actores políticos. Lo que sí, no vamos a dejar de insistir es que aquellos políticos corruptos tendrán que, alguna ocasión, verse ante la justicia, por lo tanto no hay y no habrá presos políticos en Veracruz”, señaló Cuitláhuac García.

El mandatario destacó que su administración se ha visto envuelta en una lucha en contra de la corrupción, por lo que los políticos están enfrentando procesos judiciales por los crímenes que han cometido.

Ricardo Monreal y Dante Delgado se han manifestado en contra de las autoridades veracruzanas (Fotos: Cuartoscuro // Senado de la República)

“Nosotros estamos combatiendo la impunidad para aquellos de cuello blanco. Así que, si preguntan por políticos corruptos que están presos. Pues sí, ya hay algunos que tienen cargos los cuales son presuntamente responsables pero por su actividad política no, no lo permitiría”

Asimismo, manifestó que ha sido atacado en diferentes ocasiones por sus decisiones políticas, lo cual admite como válido, pero no permitirá que otros funcionarios sean objeto de estas críticas; además, aseguró que los presos políticos no existirán en el estado mientras esté a cargo de su administración

Diversos personajes públicos, tanto del Movimiento Regeneración Nacional, partido al cual el mandatario pertenece, como de otras organizaciones políticas, se han manifestado en su contra por la detención y vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen, tal es el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, quien considera al político encarcelado como uno de sus íntimos colaboradores.

El legislador, quien ha declarado sobre el tema en diversas ocasiones, aseguró que “En Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. Lamentable, el actuar del juez y de la autoridad local en el caso Del Río Virgen y otros. Seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes. ¿Dónde se desvió el propósito?”.

AMLO defendió a Cuitláhuac García ante acusaciones de presos políticos (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

Por su parte, el senador y líder de Movimiento Ciudadano, Dante delgado aseguró que el caso se trata de un “secuestro político” por parte de la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) Verónica Hernández Giadáns, “seguirá los pasos de sus antecesores (que fueron retirados del cargo), pues ella debe responder por este secuestro político”, mencionó.

Asimismo, el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano aseguró que “Esto no huele, apesta a venganza política del miserable gobernador Cuitláhuac García (que me tiene bloqueado), tras las duras declaraciones de @RicardoMonrealA #PobreVeracruz”.

En cambio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha manifestado su apoyo al gobernador de Veracruz, pues aseguró que “es un hombre íntegro e incapaz de cometer una injusticia”, además de afirmar que el caso “ayuda a que se ventilen las cosas. Antes todo era soterrado, todo era en lo oscurito, acuerdos cupulares, puro cuchicheo; ahora se ventila todo”.

