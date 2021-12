Economía informal aportó el 21.9% del PIB nacional en 2020: Inegi

Foto: EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

En 2020, la economía informal alcanzó una participación del 21.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que representa la tasa más baja desde 2003, debido al confinamiento causado por la pandemia del COVID-19, así lo dio a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Instituto presentó los resultados preliminares de la Medición de la Economía Informal 2020, que tiene como objetivo medir el Valor Agregado Bruto de la economía informal para conocer tanto su comportamiento como su contribución al PIB del país.

El sector informal fue uno de los que más impactos negativos tuvo durante el confinamiento, lo que causó una desaceleración importante del empleo en este rubro y en su producción total.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía informal aporta el 21.9% del PIB nacional, la tasa más baja desde 2003. (Gráfica: Inegi)

De acuerdo con cifras preliminares, la contribución de 21.9% del PIB informal se generó por 55.6% de la población ocupada en condiciones de informalidad. Asimismo, 78.1% del PIB lo generó el sector formal con 44.4% de la población ocupada formal.

Es decir, que por cada 100 pesos generados del PIB del país, 78 pesos lo generan 44% de ocupados formales, mientras que 22 pesos los generan 56% de ocupados en informalidad.

De acuerdo con lo señalado por la participación de la ocupación laboral informal en 2020 respecto a 2019 cambió de 56.5% a 55.6%, es decir, una reducción de 1.2 puntos porcentuales respecto del año previo.

Durante 2020 y con relación a la economía informal, 11.0% correspondió al sector informal (aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios) mientras que 10.9% correspondió a las Otras Modalidades de Informalidad (OMI) que refieren a todo trabajo que aún y cuándo labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con seguridad social ni prestaciones sociales.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la medición de la economía informal no solo considera al Sector Informal (SI) o unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros legales básicos para operar, sino también por las OMI como la agricultura (incluida la de subsistencia), el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que aunque están ligados a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor sin la debida protección legal para las relaciones laborales.

El Inegi detalló que en términos comparativos entre 2019 y 2020, la participación de la economía informal pasó de 23.1% a 21.9%, reflejo de los cambios en la composición del sector Informal que pasó de 11.4% a 11.0%, así como las OMI que pasaron de 11.7% a 10.9%, siendo este componente el más afectado durante 2020 por la pandemia de COVID-19.

El pasado 22 de noviembre, el Inegi reportó que la tasa de desocupación en México llegó a 4.2% durante el tercer trimestre del año, lo que significa que la población que no tiene un trabajo se situó en 2.5 millones de personas.

Foto: EFE/José Méndez/ Archivo

Como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), la tasa de desocupación en el periodo de referencia se situó un punto porcentual por debajo del 5.2% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Según el Inegi, en el periodo de julio-septiembre de 2021, 55.8 millones de personas tenían empleo, lo cual implicó un incremento de 5 millones de personas frente a las del mismo trimestre de 2020.

El alza del empleo se concentró en el sector comercio, con 1.3 millones de personas en restaurantes y servicios de alojamiento con 938,000, en servicios profesionales, financieros y corporativos 663,000, servicios diversos 618 000, y en la industria manufacturera con 490,000 personas más.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO/ARCHIVO

El incremento de la población ocupada en el tercer trimestre del año, en gran medida, se debió al aumento de trabajadores que laboran en todas las modalidades del empleo informal.

Según el Inegi, 31.4 millones de personas trabajan sin registro ante la seguridad social. De esta manera, los trabajadores que están en el sector informal representan el 56.3% de la población ocupada, un incremento de más de 2 puntos porcentuales frente al 54.2% registrado en septiembre del 2020.

SEGUIR LEYENDO: