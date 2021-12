“Los cambios tienen que surgir al interior de la UNAM”: AMLO reiteró que respetará la automía de la máxima casa de estudios

AMLO reiteró que respetará la autonomía de la UNAM, pero advirtió que no debe caer en la “autocomplacencia” (Foto: Reuters / Henry Romero)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que respetará en todo momento la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no obstante, señaló que es necesario hacer cambios y no caer en la “autocomplacencia”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el tabaasqueño indicó que desde hace años ha dominado la “simulación” en la institución educativa, lo que encubría corrupción, injusticias y privilegios. No obstante, el titular del Ejecutivo federal confió en que ahora el panorama ha cambiado, pues durante su mandato ha habído una “revolución de conciencias”.

“No meternos en eso, solo lo que ya hemos dado a conocer, pero a quién le corresponde hacer las reformas, a la misma UNAM, es como la reforma al poder judicial, a quién le corresponde, al mismo poder judicia. Hay autonomía, la UNAM es autónoma, pero no caer en la autocomplacencia, porque se vivía como en un sueño, por esto mismo del predominio de la simulación, de que todo estaba muy bien, todos felices, aceptando un régimen de corrupción, de injuticias, de privilegios, ayudándolo con el silencio, legitimándolo, callando, entonces ahora se está llevando a cabo un debate muy bueno y los cambios tienen que surgir al interior de la UNAM, de todas las escuelas y de todas las instituciones.

Van a darse los cambios porque hay una revolución de las conciencias, ya no es más de lo mismo, ya la gente está muy despierta, muy avispada, por eso es el coraje de los que se consideraban líderes de opinión, los que manejaban supuestamente la opinión pública, pues ya no”, agregó el mandatario mexicano.

No se trata de la primera vez en la que López Obrador se refiere de manera crítica a la UNAM. No obstante, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, aseguró que no existe una mala relación con el presidente.

Durante una gira de trabajo en Oaxaca para supervisar la construcción de la nueva Unidad Multidisciplinaria de Investigación Científica y Humanística en el estado, señaló que en ningún momento fueron malas las relaciones con el mandatario federal.

“Nunca han sido malas las relaciones con el Presidente de la República”

El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, aseguró que no existe una mala relación con el presidente (Foto: Cuartoscuro)

Acompañado del gobernador Alejandro Murat, el rector destacó que algunos recursos para la UNAM aumentarán en 2022: “Ha habido recursos para la ciencia, incrementaron este año. El presupuesto de la UNAM ha llegado en tiempo y forma. Siempre se requiere más, pero en este caso no hay pérdida presupuestal”, comentó.

Asimismo, indicó que la institución educativa no se vio afectada por el recorte que realizó la Cámara de Diputados al presupuesto de 2022 en diversos rubros, por lo que agradeció “a la federación que los recursos universitarios fueron respetados”.

Finalmente, Graue Wiechers dio a conocer que la universidad ya cuenta con actividades en la mayor parte de sus áreas educativas, centros de investigación, facultades y preparatorias.d

“El regreso a las aulas ya comenzó. Empezamos primero con las partes prácticas que se requerían y ya estamos en las presenciales”

El titular del Ejecutivo federal afirmó que la UNAM “se derechizó” durante el periodo neoliberal (Foto: Cuartoscuro)

En octubre pasado, el titular del Ejecutivo federal volvió a afirmar que la UNAM “se derechizó” durante el periodo neoliberal: “Estoy absolutamente seguro”.

“Se llenaron las facultades de Ciencias Sociales de conservadores (...) Empezaron a querer cobrar colegiaturas, ¿De dónde surgió? Pues de la política neoliberal (...) Estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo”

Asimismo, se mofó de quienes “se molestaron” por la opinión que inicialmente expresó, el 21 de octubre, cuando acusó que la institución educativa “se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales”.

