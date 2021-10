Rocío Nahle confirmó que habrá una empresa estatal para explotar el litio de México

Durante la última emisión de Tercer Grado, Nahle García reveló que el Estado Mexicano será el único que explote el litio (Foto: Bloomberg/ Alejandro Cegarra)

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García reveló que el Estado Mexicano estará bajo la supervisión de la extracción y explotación del litio. La servidora pública también expresó la confianza que tiene en que este sea uno de las principales minerales que lleve al país a una prospera soberanía económica.

Durante la última emisión del programa Tercer Grado, Rocío Nahle respondió ante el cuestionamiento del periodista Genero Lozano sobre el cómo harán para extraer dicho mineral y si esta acción requerirá de la intervención de empresas privadas.

“Cuando Lazaro Cárdenas, en 1938, dice: ‘a ver, me voy a quedar con el petróleo, vamos a expropiar el petróleo’, en ese momento se decía lo mismo que usted está diciendo, ‘cómo le van a hacer, de dónde van a agarrar dinero, quién lo va a hacer, no estamos preparados’, y esa decisión, por 8 décadas, nos dio riqueza, nos dio escuelas, nos dio hospitales, nos dio caminos, nos dio preparación, esencia, etc. El litio va a ser igual, sin duda, y yo creo que va a ser más rápido”, expresó Nahle García. “Va a tener que ser así para la explotación del litio”, reiteró.

Cabe recordar que durante su conferencia de presa del pasado 25 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que el litio es un mineral estratégico para el desarrollo tecnológico de México, por lo que su decisión es que particulares no tengan acceso a este.

El presidente advirtió a los empresarios que quieran intervenir en la extracción de litio en el país (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“El litio es un mineral estratégico que debe quedar bajo el dominio de la Nación. Como dicen los rumorólogos, sé de muy buena fuente que les importa mucho el litio a quienes actúan como hegemonías, y nosotros no podemos dejar ese mineral estratégico al mercado”, mencionó el mandatario federal.

También, en comparación a las declaraciones de Nahle García, el mandatario federal indicó que el uso masivo de este mineral tomará cierto tiempo.

“A lo mejor no nos va a tocar la era del litio, porque va a llevar tiempo; sin embargo, está demostrado que es fundamental para el desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos litio en México y no queremos que lo exploten en beneficio de particulares ni nacionales ni extranjeros”, enfatizó.

Asimismo, López Obrador advirtió a los empresarios mencionando que ni un amparo, ni mucho menos con la “compra de diputados”, podrán tener acceso a este, sin embargo aclaró que las concesiones que ya se entregaron se respetarán.

Con la Reforma Eléctrica, la CFE pasará a formar parte del Estado Mexicano (Foto: EFE/Mario Guzmán)

“Sabemos cómo lo vamos a hacer (explotar el litio). Va a depender de la aprobación de la Ley Eléctrica y también decirles que a los que se frotando las manos que no va a ser fácil que se apoderen del litio. A mí me quedan todavía como tres años y si hay una acto de traición que no se apruebe la reforma (…), vamos a buscar otras opciones. El litio es estratégico, es de la Nación, que no piensen que con un amparo, comprando a diputados, se van a quedar con el litio”, aseveró el Jefe del Ejecutivo.

A inicios de mes, el Jefe del Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reforma la Constitución, en la que se plantea fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mejor conocida como Reforma Eléctrica, en la que también se estipula que la explotación del litio será exclusivamente para el Estado Mexicano.

En la iniciativa de decreto se modifican los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con ello la CFE ahora será un organismo con “personalidad jurídica propia”.

