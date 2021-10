Simón Levy retó a Lourdes Mendoza con fotos inéditas de Lozoya: “cometió un delito de derechos de autor”

Simón Levy yLourdes Mendoza en el medio de una batalla por la publicación del as fotos de Lozoya (Foto: Instagram / @mendozlu @simonlevymx

Luego de la publicación de unas fotografías de Emilio Lozoya, ex director de Pemex en un restaurante de lujo, la discusión entre la autora, Lourdes Mendoza y el empresario Simón Levy se ha intensificado en las redes sociales por la supuesta verdadera procedencia del material.

A través de sus redes sociales, el empresario publicó fotografías inéditas del ex funcionario público Emilio Lozoya Austin, quien permanece en arresto domiciliario como testigo estrella de la Cuarta Transformación en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

De acuerdo con Levy, las fotografías fueron tomadas por una persona que no es Lourdes Mendoza, quien aparentemente se las adjudicó luego de haber sido recibidas de manos de un senador del Partido Acción Nacional (PAN) que estará en el anonimato.

Además, aseguró que dicha adjudicación fue completamente ilegal, dejando entrever que no hubo acuerdo entre ambas partes para la publicación de las mismas, e incluso informó que fue un “delito de derechos de autor”.

“Como lo prometí aquí están las 2 imágenes que recibí de la persona que realmente tomó las fotos Lozoya en el Hunan y que Un Senador le avisó a Lourdes Mendoza y ella llegó 45 minutos después. Mendoza como periodista cometió un delito de derechos de autor aquí la pruebas”, escribió junto a las imágenes.

Foto: Facebook/Simón Levy

A los pocos minutos, retó también públicamente a la periodista y columnista Lourdes Mendoza, a quien llamó para desmentir que las imágenes fueron en realidad cortesía de un senador.

“Reto públicamente q Lourdes Mendoza a desmentir las imágenes que le fueron entregadas por un Senador del PAN y que a su vez jamás reconoció el derecho autoral de la persona que realmente tomó las imágenes y luego de 45 minutos habiéndolas posteado, se las adjudicó ilegalmente”.

Por su parte, Lourdes Mendoza no cayó en las provocaciones, pues lo único que hizo fue publicar las fotografías que tomó ella misma en el lugar de los hechos.

En las capturas de pantalla que mostró se puede ver incluso que tiene metadata correspondiente, el modelo del celular, los parámetros con los que fue tomada, así como la ubicación de la toma de la fotografía, proveniente del GPS del móvil.

“Yo tomé mis fotos que están publicadas aquí con todo y huella de mi celular”, escribió la periodista.

Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

El origen del enfrentamiento

Luego de la publicación de Lourdes Mendoza con las fotografías de Lozoya, el empresario Simón Levy causó revuelo en Twitter tras la recompensa de USD 500 que otorgaría a quien comprobara que las imágenes que siguen circulando en la red son verdaderas.

Por si fuera poco, el emprendedor pidió que le hicieran llegar una imagen o un video de la periodista Lourdes Mendoza tomándole las fotografías del exfuncionario y, a cambio, ofreció la compensación monetaria.

“Extra: Aún con brazalete el criminal confeso se da la gran vida, Hunan de las lomas, obvio, gracias a la protección de la FGR. ¡Además, le miente al juez de lo civil diciendo que está arraigado!”, expresó la periodista cuando publicó las fotografías en Twitter.

Emilio Lozoya fue captado al interior de un restaurante de lujo en la Ciudad de México (Foto: Twitter / @lumendoz)

Luego de cinco horas de haber realizado la publicación sobre la recompensa, el empresario señaló a través de su cuenta oficial de Twitter que la fotografía es real y que Lourdes Mendoza no es la autora.

“Me acaba de escribir quien realmente tomó las fotografías de Emilio Lozoya. 1. Sí son reales. 2. Me confirma que Lourdes Mendoza no tomó las fotografías sino que se las mandaron y eso explica el desfase del tiempo en su carrete. Qué bien se siente al pan, pan y al vino, vino”, escribió Levy y minutos más tarde apuntó que el ex funcionario “estaba acompañado de guardaespaldas armados que estaban cuidándolo”.

SEGUIR LEYENDO: