PAN, PRI y PRD unen fuerzas contra el supuesto “narcoestado” en Michoacán

PRI, PAN y PRD unieron fuerzas para condenar el supuesto narcoestado en Michoacán (Foto: Karina Hernández / Infobae México)

Las dirigencias del PRI, PAN y PRD unificaron criterios y se pronunciaron contra el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismo que ratifica la victoria de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador electo de Michoacán.

Ramírez Bedolla participó en el proceso electoral de este año bajo la bandera del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, por lo que los partidos que conforman la coalición Va por México negaron su derrota y acusaron una intromisión de grupos delictivos.

“Es inadmisible que en el proyecto que presentará se reconozca la injerencia de grupos del crimen organizado en el pasado proceso electoral en la entidad y que esto no sea un elemento suficiente como causal de nulidad”, publicó el Partido Acción Nacional (PAN) en un comunicado oficial.

Alfredo Ramírez Bedolla recibió la constancia de mayoría que lo acredita como el gobernador electo de Michoacán (Foto: Twitter@AlfredoEsMorena)

De acuerdo con lo suscrito tanto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la sentencia avalaría la participación del crimen organizado en las elecciones de la entidad, lo cual “sentaría un preocupante precedente sobre la intromisión de la delincuencia en la vida electoral del país”.

En este sentido, las dirigencias nacionales de los tres partidos, Alejandro Moreno, por el PRI; Jesús Zambrano, por el PRD; y Héctor Larios Córdova, por el PAN, exhortaron al Tribunal Electoral a que su determinación final esté con apego a derecho.

“Debido a que no solo las fuerzas políticas que suscribimos hemos mostrado nuestra preocupación por la versión dada a conocer por medios de comunicación, sino también importantes sectores de la sociedad, reiteramos nuestro compromiso con las y los michoacanos, así como con la transparencia, democracia y legalidad”, alegaron.

Esto abona al contexto de declaraciones contra Ramírez Bedolla por su supuesta relación con grupos de narcotraficantes que operan en Michoacán, lo cual fue señalado inicialmente por Silvano Aureoles, actual gobernador de la entidad.

Silvano Aureoles fue quien señaló inicialmente a Ramírez Bedolla (Foto: EFE / Iván Villanueva)

Sin embargo, la autoridades de seguridad aún no han actuado contra el morenista, mismo que se perfila para rendir protesta como gobernador constitucional esta semana.

El incidente que marcó la agenda mediática para que las acusaciones contra Bedolla se viralizaran fue cuando Aureoles Conejo se quedó afuera de Palacio Nacional el pasado 29 de junio al intentar tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo quien le negó la entrada.

Una escena similar se repitió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y no fue hasta el 5 de julio que decidió acudir a la Fiscalía General de la República (FGR), como corresponde al Estado de derecho, para presentar su denuncia.

Silvano Aureoles se quedó con las ganas de hablar a solas con AMLO cuando lo fue a buscar a Palacio Nacional (Foto: Archivo)

“Ya estoy en la FGR para platicar con el fiscal sobre la intervención del crimen organizado en la elección. Lo reitero, esta ruta que decidí emprender es por el futuro de Michoacán y de México y nada me va a detener. Les informo a mi salida el resultado de la visita”, escribió en redes sociales cerca de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, lo recibió ese día, pero no se presentó ninguna denuncia formal ya que el gobernador la presentó formalmente pocos días después; sin embargo, no perdió la oportunidad para volver a señalar la presunta relación de Bedolla con el narco para el noticiario de Azucena Uresti que se transmite por Telediario.

“Debemos de parar esto, o si no los delincuentes pondrán al próximo presidente de la república”, aseguró durante la transmisión del programa en vivo. Y, al mismo tiempo, señaló que la dirigencia de Morena estaba involucrada; no obstante, no proporcionó ningún nombre.

