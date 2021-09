“Desafortunadamente nos ha tocado una mujer”: alcalde electo a Huimilpan denostó a alcaldesa que deja administración

Según Juan Guzmán, próximo alcalde de Huimilpan, "cuando las mujeres dicen sí, es no" (Foto: Twitter/@expresoqro)

Juan Guzmán Cabrera, alcalde electo al municipio de Huimilpan, Querétaro, está bajo la mira, luego de que en una conferencia de prensa se expresara negativamente de la presidenta municipal, Leticia Servín, por ser mujer.

Tras una pregunta sobre la actual administración, previo a que él entre a labores, señaló que “desafortunadamente” estuvo una mujer y que por ese motivo no confía que haya trasparencia en las cuentas.

Apuntó que se trata de una cuestión de género por la que desconfía, ya que cuando las féminas “dicen que sí, es no”, es decir, sus palabras son falsas.

“Desafortunadamente nos ha tocado una mujer, y cuando las mujeres dicen sí, es no. Y cuando dicen que todo lo van a hacer transparente quiere decir que entonces nada es transparente”, aseguró el futuro alcalde rodeado de mujeres.

“En eso estamos, tratando de buscar la luz en esto que nos van a dejar. No sé si con esto responda, no quiero ser más concreto”, agregó.

Dichas declaraciones causaron polémica, luego de referirse negativamente de las mujeres, señalando que no son confiables.

Cabe recordar que en mayo pasado, Leticia Servín, aún presidenta municipal de Huimilpan, ya había acusado al militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violencia política de género.

En ese entonces, también Lupita Alcántara, ambas del Partido Acción Nacional (PAN), acusaron ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) a los entonces candidatos Martín Jiménez, de Morena; y Juan Guzmán (PVEM).

Durante una rueda de prensa, el secretario general del PAN en el estado, Martín Arango, apoyó a las panistas y señaló que los candidatos estaban denigrando a las militantes con conductas inapropiadas.

“Son conductas que son una falta de respeto a ellas y denigran a la sociedad queretana entera. Se presentaron las denuncias ante la autoridad electoral, se tienen antecedentes de que, en otros estados, por conductas de este tipo se retiraron las candidaturas cuando se han comprobado estas conductas”, dijo.

Leticia Servín, pidió respeto a su persona y rechazó los actos cometidos en su contra. Con la finalidad de no revictimizar a las entonces candidatas no refirieron los hechos concretos, no obstante, se dijo que uno de los sujetos se refirió a una de ellas como “puerca”, “chancluda” y que “no era mujer decente”.

“Estas denuncias han sido presentadas de manera directa por nuestras candidatas y con la asesoría del Comité Directivo, por hechos verdaderamente lamentables, por hechos que denigra la dignidad de la persona humana, de nuestras candidatas”, añadió Arango.

Pese a la respectiva denuncia no trascendió que los sujetos fueran castigados, al grado que en estas pasadas votaciones de junio, Juan Guzmán volvió a participar por la alcaldía de Huimilpan, resultando electo para el siguiente periodo.

Alcalde de Bochil, Chiapas fue detenido por violencia política de género

El alcalde de Bochil, Chiapas, Gildardo “N”, fue detenido por el delito de violencia política contra mujeres en razón de género en contra de Irene “N”, síndica municipal, Luisa “N” regidora plurinominal y Sara “N”, segunda regidora del Ayuntamiento.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, solicitó al Congreso del Estado la separación del cargo de presidente municipal del alcalde, quien fue desaforado.

Luego de lo anterior, la Fiscalía de Delitos Electorales obtuvo la correspondiente orden de aprehensión, otorgada por el Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Especializada adscritos a esta Fiscalía en contra de Zenteno.

Según la carpeta de investigación del caso, el ahora detenido, en su carácter de presidente municipal y en ejercicio de sus funciones como servidor público, realizó diversas conductas de naturaleza omisiva, en contra de la síndica y la primera y segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil.

