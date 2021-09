“Que nunca más volvamos a vivir algo así en el mundo”: Ebrard envió sus condolencias a EEUU por el aniversario del 11-S

Imagen de archivo que muestra las Torres Gemelas en llamas después del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, EE.UU. (EFE/JASON SZENES)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, expresó sus condolencias al pueblo de Estados Unidos, que este sábado conmemoran los 20 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 que dejaron alrededor de 3,000 personas fallecidas.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano escribió: “Hoy recordamos a las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York, nuestro afecto y condolencias al pueblo norteamericano. Hagamos todo lo necesario para que nunca más vivamos algo así en el mundo”.

De la misma manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un mensaje en esa red social, en el que se unió “en solidaridad con el pueblo estadounidense”.

“Hoy conmemoramos a todas las víctimas de los ataques del 9/11. Nos unimos en solidaridad con el pueblo estadounidense al recordar a todas las personas que perdieron la vida hace 20 años. México y Estados Unidos son socios, amigos y aliados por la paz”.

Por su parte, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, también recordó el aniversario de los atentados que cambiaron al mundo.

“Buscar paz, defender las libertades y asegurar el respeto mutuo deben ser la base de una comunidad internacional más próspera y humanitaria. En el 20 aniversario de los ataques terroristas #September11 refrendamos los lazos de amistad con #EEUU y honramos a las víctimas”, escribió en su cuenta de Twitter, quien también publicó el mismo mensaje en inglés.

Minutos después de las 7:00 de la mañana (hora del Centro de México) de este sábado, la ciudad de Nueva York inició los actos de conmemoración de los atentados del 11-S con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, a la que acudieron algunos de los familiares de las víctimas, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton.

En medio de una mañana, como la que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001, la ceremonia comenzó con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que el Young People’s Chorus de Nueva York entonó el himno nacional.

Después de un momento de silencio a las 08.46 hora local (12.46 GMT), justo cuando el primer avión impactó una de las torres del World Trade Center (WTC), Mike Low, padre de una de las azafatas que volaba en él, pronunció un corto discurso, que marcó el inicio de la lectura de los nombres de las víctimas.

En la ceremonia, en la que el cantautor Bruce Springsteen interpretó su canción “I’ll See You in My Dreams” (Te veré en mis sueños), se marcaron con momentos de silencio los instantes en los que tres de los aviones que fueron secuestrados el 11 de septiembre impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y un cuarto cayó en una explanada en Pensilvania.

El expresidente estadounidense George W. Bush, quien era el mandatario cuando se produjeron los ataques, encabezó el acto en Pensilvania, en recuerdo de las víctimas del vuelo United 93, aquel “excepcional grupo” que logró impedir un cuarto ataque aquel día al enfrentarse a los terroristas y hacer que el avión se estrellara en un descampado.

EFE/EPA/Ted S. Warren / POOL/Archivo

El expresidente se refirió a los extremistas de dentro y fuera del país que comparten su “desdén por el pluralismo” y su “indiferencia por la vida humana”. “Son hijos del mismo espíritu infame y es nuestro deber seguir confrontándolos”, añadió.

De esta manera, Bush aludía a un episodio reciente de la historia del país: el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, un incidente que Bush ha condenado en numerosas ocasiones.

El exmandatario, además, se mostró preocupado por la desunión de los estadounidenses. “En las semanas y meses que siguieron a los atentados del 11-S, me sentí orgulloso de liderar un pueblo increíble, resistente y unido”, dijo. “Cuando se trata de la unidad de Estados Unidos, esos días parecen lejanos a los nuestros”, continuó.

Y agregó: “Gran parte de nuestra política se ha convertido en una apelación desnuda a la ira, el miedo y el resentimiento. Eso nos deja preocupados por nuestra nación y nuestro futuro juntos”.

