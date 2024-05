Cuánto podrías pagar de multa por beber alcohol en la vía pública en CDMX

La multa podría alcanzar hasta los 3 mil pesos - crédito Freepik

Tomarse una cerveza en la banqueta para refrescarse de las altas temperaturas que afectan a la Ciudad de México, puede terminar con una multa si se es sorprendido por las autoridades.

Y es que esta acción es considerada una infracción contra la seguridad ciudadana en la Ley de Cultura Cívica capitalina, la cual en su artículo 28 fracción V establece que:

“Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas”.

¿Cuánto podrías pagar de multa?

Por lo que las personas que realicen esta acción serán sancionadas con base a lo estipulado en el artículo 31, que fija “una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de Medida”.

Dicha cantidad oscila de dos mil 279 a tres mil 257 pesos de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para este 2024, que es de 108.57 pesos.

O, bien un arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

“Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo de 12 a 18 horas”, se lee en el artículo 31 en el que se clasifican y sancionan las infracciones.

Beber alcohol en la calle es considerado una infracción contra la seguridad ciudadana -crédito Freepik y Pixabay

La legislación también establece que si la persona infractora se desempeñara como obrera o trabajadora, la multa no podrá ser mayor del salario de un día.

“Si la persona infractora fuese jornalera, obrera o trabajadora, no podrá ser sancionada con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de personas trabajadoras no asalariadas, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso”, precia la ley en su artículo 30.

Esta es la diferencia entre una multa y una infracción

Una infracción y una multa son conceptos estrechamente relacionados dentro del sistema legal y administrativo, pero es importante distinguir entre ambos términos para comprender cómo funcionan dentro del marco de la ley.

La principal diferencia radica en que una infracción refiere a la acción de violar una norma o ley, mientras que una multa es la sanción económica impuesta como consecuencia de haber cometido dicha infracción.

Una infracción puede ser definida como todo acto que transgrede lo establecido por una normativa legal, reglamentación o código.

Pueden clasificarse en diferentes categorías dependiendo de su naturaleza y del ámbito de la ley que se haya violado, como pueden ser las infracciones de tránsito, fiscales, administrativas, entre otras.

crédito Freepik

El cometido de una infracción da lugar a la aplicación de una sanción, la cual puede variar en función de la gravedad del acto y de las especificidades de la legislación aplicable en cada caso.

Mientras que una multa se trata de una penalidad de carácter económico que el infractor debe pagar como castigo por haber violado una norma.

Estas son cuantificadas en términos monetarios y buscan castigar al infractor, disuadiendo tanto a este como a otros potenciales infractores de cometer acciones similares en el futuro.

Además de las multas, existen otros tipos de sanciones que se pueden aplicar dependiendo del tipo de infracción y del marco legal, como podrían ser advertencias, puntos de demérito en licencias, servicios comunitarios o incluso penas de prisión.

Es relevante mencionar que la imposición de una multa requiere de un proceso legal o administrativo en el cual se debe demostrar la comisión de la infracción por parte del acusado.