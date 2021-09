“Por eso las cosas van tan mal”: PAN criticó visita de Claudia Sheinbaum a Tlaxcala

PAN criticó reunión en Tlaxcala de Claudia Sheinbaum (Foto: Cuartoscuro)

Las críticas del Partido Acción Nacional (PAN) contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinabum Pardo, parecen no tener fin, luego del altercado que se vivió a las afueras del recinto legislativo el pasado lunes 30 de agosto.

En esta ocasión fue el dirigente local del blanquiazul, Andrés Atayde, quien despotricó contra la mandataria en su cuenta de Twitter, debido a que se informó que Sheinbaum Pardo acudió a Tlaxcala y sostuvo una reunión con las gobernadoras electas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el marco de la toma de posesión de Lorena Cuéllar como mandataria de la entidad.

El panista señaló como “curioso” que la jefa del Ejecutivo local se trasladara a otro estado de la República, mientras la capital se encuentra presuntamente en “la mayor crisis de gobernabilidad”.

“Qué curioso. La jefa de Gobierno @Claudiashein no tiene tiempo para recibir a la @UNACDMX_OFICIAL, pero tiene tiempo para ir a Tlaxcala en la mayor crisis de gobernabilidad que ha tenido la CDMX en su historia. Por eso las cosas van tan mal en la capital…”, cuestionó Atayde Rubiolo.

Las criticas del PAN no cesan (Foto: Twitter/@AAtaydeR)

De igual forma, el ex diputado de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) criticó las declaraciones de Sheinbaum respecto a la supuesta represión que vivieron las y los alcaldes electos por la policía capitalina.

“La jefa de Gobierno @claudiashein dice que la política no es un circo. ¡Y vaya que coincido! En los circos l@s artistas ensayan, se preparan y se deben a su público. Algo que Morena no hace”, tuiteó, a la par de secundar las petición de Marko Cortés, de exigir la renuncia del ex senador Batres, por medio de sus redes sociales.

Y es que durante la tarde, la académica refirió que no pedirá la renuncia del secretario de Gobierno, Martí Batres, puesto que consideró que no se puede “hacer de la política un circo”.

Claudia Sheinbaum aseguró que no se puede hacer de la política un circo (Foto: Twitter/@AAtaydeR)

En esa misma línea, la mandataria capitalina condenó la agresión que sufrió Lía Limón García, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, y expresó que se tenía que realizar una investigación sobre lo que ocurrió.

Sin embargo, cuestionó que los alcaldes y alcaldesas no se hayan comunicado con las autoridades competentes para solicitar el acceso al recinto legislativo.

“Por qué no se buscó al secretario de gobierno que en ese momento estaba reunido con los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos políticos para decir ‘queremos entrar al congreso’. Esa parte es la que no me explico”, comentó.

Claudia Sheinbaum condenó la agresión a Lía Limón (Foto: CDMX)

Recordó que fue la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Patria Báez Guerrero, quien pidió la presencia policial. También dio a conocer que los mandatarios electos involucrados en los conatos de bronca ya están citados, esta y la otra semana, para acudir de “uno en uno” y abordar problemáticas particulares de cada alcaldía.

“No se puede hacer de la política un circo, ellos están llamados a una mesa de trabajo conmigo, uno a uno. La política no es un circo, gobernar significa un gran esfuerzo dedicado a los ciudadanos, a los habitantes de nuestra Ciudad de México [...] el tema central aquí es que pues hay que dedicarse a gobernar, ellos ya van a entrar en un mes”, aseveró.

Por último, Sheinbaum Pardo dio como ejemplo el acercamiento que tuvo con el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, cuando hubo una explosión en un edificio de la demarcación y trabajaron juntos a pesar de los diferentes partidos que representan.

SEGUIR LEYENDO: