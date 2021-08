“México está en deuda con la justicia”: Rosario Robles y su mensaje a dos años de su arresto

Foto: Mario Jasso/cuartoscuro.com

Desde el reclusorio de Santa Martha Acatitla, la ex funcionaria pública, Rosario Robles, mandó una carta para expresar su sentir tras cumplir dos años de haber sido detenida.

“Cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos 4 muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. He aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor. México está en deuda con la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter la ex funcionaria.

Información en desarrollo

