Hackearon whatsapp de Mariana Moguel, hija de Rosario Robles

Hackearon el teléfono de Mariana Moguel Robles (Foto: Cuartoscuro)

Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, reportó por redes sociales que le hackearon su whatsapp y que a partir de eso están pidiendo dinero a su nombre, algo que fue completamente negado por ella.

En su cuenta oficial de Twitter, la hija de la ex secretaria federal dijo que ella no realiza ese tipo de actividades y que no promueve ninguna colecta y que en caso de recibir algún mensaje que indique lo contrario, simplemente se recomienda ignorarlo.

“Hola amig@s. Me hackearon mi whatsapp y están pidiendo dinero a mi nombre. Si reciben un mensaje desde mi número por favor ignórenlo. Por favor no contesten. Un abrazo con todo mi cariño”, escribió la tarde de este 8 de agosto.

Rosario Robles lleva presa y sin sentencia casi dos años (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que fue Mariana Moguel quien salió recientemente en redes sociales a aclarar la situación de su madre respecto a la relación contractual con su abogado Sergio Arturo Ramírez, pues se especulaba que el versado en derecho había renunciado al caso, pero fue Robles Berlanga quien lo despidió.

“Por decisión de mi madre, Rosario Robles, el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz dejó de ser parte de su defensa desde hace varios meses tiempo en el que no han tenido comunicación y por tanto no está facultado para hacer declaraciones. La defensa sigue estando a cargo de Epigmenio Mendieta”, redactó Moguel Robles.

La ex legisladora en el Distrito Federal también compartió el tuit de apoyo a su madre por parte de Vicente Fox, lo acompañó con el hashtag #RosarioLibre: “si es venganza, no es justicia”, haciendo referencia a la campaña que emprendió en 2019 cuando Robles Berlanga fue arrestada.

La información que otorgó Moguel contradice a lo dicho por Ramírez Muñoz, ya que el litigante había asegurado que dejó la defensa porque la acusada no cooperó con la autoridad para dar a conocer datos e información sobre las acciones de Luis Videgaray y otros funcionarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, dio lectura a la carta afuera de Santa Martha Acatitla (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, durante la audiencia del caso de la “Estafa Maestra”, contra Rosario Robles, en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Epigmenio Mendieta, informó a los medios de comunicación que su clienta se declaró inocente del presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Su declaración, en marzo de este año, se debe a que “la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos (y Servicios del Sector Público) señala con claridad quiénes son los responsables del comité de adquisiciones”.

El abogado también informó que su clienta desistió del procedimiento abreviado o criterio de oportunidad que había solicitado, “con eso empezó la audiencia, de la manifestación de la propia maestra María del Rosario, de que retira voluntariamente la solicitud de procedimiento y con ello damos la continuación del procedimiento ordinario”, señaló.

La detención de Rosario Robles atendió al caso conocido como La Estada Maestra (Foto: EFE / Madla Hartz)

María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenida en 2019 por el delito de ejercicio indebido de la función pública y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social, Santa Martha Acatitla.

Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojaron que Robles, al frente de la Sedesol, desvió más de 1,787 millones de pesos en 2015 a través de una red de “simulación de servicios” con la complicidad de varias universidades locales.

El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva justificada. En aquel momento, se creyó que la detención sería temporal; sin embargo, ha continuado en el penal de Santa Martha cerca de dos años.

