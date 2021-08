Claudia Sheinbaum aseguró que el semáforo de COVID-19 debe ser sometido a una nueva revisión

Claudia Sheinbaum apuntó que sería difícil para cualquier entidad federativa cerrar nuevamente las actividades económicas(Foto: CDMX)

Luego de haber acudido al acto de donación de 10 ambulancias de urgencias básicas por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que el semáforo de COVID-19 es importante para saber “en qué condiciones estamos”, así como para darle seguimiento a la vacunación y a las medidas sanitarias pertinentes con el fin de evitar la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, sostuvo que la Ciudad de México (CDMX) aún está en color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico pese a que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ubicó a la capital dentro de los estados con riesgo máximo de contagio, el pasado viernes 30 de julio. Cabe destacar que Claudia Sheinbaum decretó que, incluso en semáforo rojo, no habría nuevas restricciones. Así que sin importar si es naranja o rojo, las actividades económicas abiertas seguirán siendo las mismas, con aforos y horarios iguales.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la capital seguirá en semáforo naranja (Foto: Twitter@horacioduarteo)

“Digamos que es importante como una alerta a la población saber en qué condición estamos (...) Puede ser una orientación, no sé si exactamente el semáforo o algún indicativo que nos pueda decir… pues como con la contaminación, que no depende de una enfermedad, de una pandemia o no y que, en algún momento se dice ‘la contaminación está muy alta, protégete’, de igual manera pudiera funcionar algo así, pero habría que trabajarlo con el Consejo de Salud”, expresó la Jefa de Gobierno tras haber sido cuestionada sobre si se debe o no continuar con el sistema de monitoreo para la regulación del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de coronavirus.

La funcionaria pública aseguró que el semáforo de COVID-19 debe ser sometido a nueva revisión en la que se incluyan datos relativos a la vacunación, ya que sería difícil para cualquier entidad federativa cerrar nuevamente las actividades económicas. Asimismo, informó que el tema ya fue planteado a Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, quien manifestó estar de acuerdo, por lo que la decisión deberá ser procesada con las autoridades de gobierno de otras entidades federativas.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su respaldo a Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de este martes 10 de agosto y apuntó que la decisión para establecer el semáforo de riesgo epidémico le corresponde a las autoridades capitalinas. “No hay diferencias de fondo, ya se decidió porque corresponde al gobierno de la ciudad que se tiene semáforo naranja y eso es lo que se está llevando a cabo”, dijo el ejecutivo desde el Palacio Nacional.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud también anunció que el semáforo de riesgo epidemiológico tendría cambios (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Recientemente, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell adelantó que el Gobierno de México hará nuevas modificaciones al semáforo de riesgo de COVID-19 para convertir las clases presenciales en actividad esencial y así permitir el regreso a las aulas.

El también epidemiólogo informó, en conferencia de prensa, que el pasado 15 de junio se presentó ante e el Consejo Nacional de Salud una iniciativa que permitiera cambiar algunos aspectos de la metodología para aplicar el semáforo de riesgo epidemiológico, ya que aún con el color que indica el riesgo máximo de contagio, no habría cierres absolutos y que las actividades públicas, principalmente las educativas, no estarían sujetas al cierre.

López-Gatell indicó que la situación actual es distinta a la del inicio de la pandemia cuando se tomaron medidas más severas de distanciamiento social para mitigar el contagio del virus SARS-CoV-2. No obstante, en para el corte del 10 de agosto, la Secretaría de Salud informó sobre 19 mil 555 casos nuevos por coronavirus.

