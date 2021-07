“Me fui pa’ atrás”: tunden a Cuitláhuac García por presumir servicio gratuito de baños públicos en Veracruz

Tunden a Cuitláhuac García por presumir servicio gratuito de baños públicos en Veracruz (Video: Twitter@lopezdoriga)

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se sorprendió al percatarse de que el servicio de baños públicos en gasolineras de la entidad es gratuito.

En rueda de prensa, el mandatario relató que en uno de sus viajes por el estado visitó un establecimiento en el que no le exigieron cooperación para ingresar al sanitario. En este sentido, destacó que “parece increíble” pero ahora ve el “cambio”.

“Yo ando de arriba para abajo en el estado. A la semana salgo por lo menos dos veces e, irremediablemente paso a veces a los baños y veo el cambio. Ya hasta uno se anima a darle la cooperación porque ya no te lo exigen y entonces hasta lo das con gusto porque ves el cambio, en ninguna me han dicho ‘oiga, tiene usted que pagar’.

Incluso me topé con una que me dijeron, no pague, es gratis. Yo hasta iba a grabar. Parece increíble pero es cierto. En verdad, estaba la señorita ahí para decir ‘no deposite, es gratis’, yo hasta me fui pa atrás, es el cambio”, manifestó el dirigente estatal.

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Foto: Twitter@lopezobrador_)

Ante dichas declaraciones, usuarios en redes sociales se burlaron del “cambio” del que habló García Jiménez. Uno de ellos fue el periodista Joaquín López Dóriga, quien dijo con ironía que los resultados de la cuarta transformación (4T) en Veracruz se nota en los baños de las gasolineras.

El cambio de la 4T en Veracruz se ve ¡en los baños de las gasolineras!

También, el conductor de radio Javier Risco mencionó el “logro” del gobernante en el estado. “En Veracruz ya no se cobra en las gasolineras para ir al baño, no cabe duda que llegó EL CAMBIO a este estado. ¡La 4T va!”, indicó en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que este lunes 12 de julio inició la vacunación contra COVID-19 de personas de 30 a 39 años en Veracruz.

Este lunes 12 de julio inició la vacunación contra COVID-19 de personas de 30 a 39 años en Veracruz (Foto: EFE/José Pazos)

“Estamos dando la noticia de que ya vamos a iniciar en el estado de Veracruz el sector de población de 30 a 39 años de edad. Iniciamos el día lunes para Pánuco, con una sede en la cabecera y está instalado los días 12, 13 y 14 de julio. También en Tuxpan, para el 12, 13 y 14 de julio, con la sede en la cabecera de Tuxpan”.

Con una macro sede en Orizaba, vamos a atender Oriozaba, Ixtaczoquitlán y Río Blanco, el 13, 14 y 15 de julio. El lunes 12 y martes 13 estaremos atendiendo Tezonopa, ahí vamos a atender dos sectores, los de 30 y los de 40, 30 y más y los chavorrucos de 40 también.

Con una macro sede en Cardel, del 12 al 14 de julio, Paso de Ovejas, La Antigua, Puente Nacional y Úrsulo Galván, para el sector de población de 30 a 39 años. El 14 de julio, para el mismo sector de la población, en Hueyapan de Ocampo. Además, 12 y 13 de julio con una macro sede en Las Choapas, para las personas de entre 30 y 39 años de edad”, informó el servidor público.

De acuerdo con el comunicado técnico de la Secretaría de Salud (SSa), al último corte se registraron 68,974 casos acumulados y 10,102 muertes derivadas de la enfermedad de coronavirus en Veracruz.

Aunque las autoridades sanitarias han alertado a la población sobre la posible llegada de una tercera ola epidémica, el pronóstico es alentador luego de valorar el avance de la Jornada Nacional de Vacunación contra COVID-19.

SEGUIR LEYENDO: