“Su graciosa Majestad”: Víctor Trujillo se burló de AMLO por buscar construir nueva clase media

Víctor Trujillo se burló del comentario que realizó Andrés Manuel López Obrador sobre construir una nueva clase media, “más humana, más fraterna” (Fotos: Cuartoscuro // Facebook/El Radiador)

El comunicador Víctor Trujillo se burló del comentario que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre construir una nueva clase media, “más humana, más fraterna”, y que no se deje manipular tan fácil, por lo que lo llamó “su graciosa Majestad”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el objetivo de su administración es sacar de la pobreza a todos los mexicanos para construir una nueva clase media “más humana, más fraterna y más solidaria”; asimismo, está nueva clase no dejará de “voltear a ver a los desposeídos, necesitados y marginados”, y estarán “conscientes y politizados” para resistir campañas de manipulación.

Por lo que Trujillo se mofó en su cuenta de Twitter e indicó que la prensa y la clase media que no sean matraqueros, es decir, que no apoya a la actual administración, no serán considerados pueblo, ya que se convertirán en “potenciales traidores” a la patria.

Video: Gobierno de México

“-Prensa y clase media que no sean matraqueras ya no serán consideradas pueblo, y sí potenciales traidores a mi patria mía de mí.- Su graciosa Majestad”, escribió en su red social.

El tuit ya cuenta con más de 5 mil me gusta, 1,300 retuits, y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

Una internauta señaló que el ego del mandatario no tolera opositores, por lo que quiere “acabar con ellos” y dejar únicamente a los que lo apoyan.

“Su ego no tolera opositores, quiere acabar con todos, y solo sus aplaudidores son parte del reino de Pejeová”, manifestó.

“¿Suya de él? Jajajajaja ¿Su clase pobre que quiere convertir en clase media? ¿Su prensa que le propone tarugadas como hacer un disney-tenoch? ¿Su pueblo bueno y sabio entiende que los derrumbes pasan y deben aceptar muertos? ¿Su patria? Lo único suyo de él, es el nombre de su rancho”, se mofó otra seguidora.

Asimismo, una usuaria declaró que el funcionario no puede hacer una carretera “bien hecha, el Metro se les derrumba, Pemex se le incendia, y la CFE con apagones”, y aún así piensa reformar y moralizar según su gusto a la clase media.

AMLO y la clase media

Desde hace dos semanas, el presidente López Obrador ha criticado al sector de la clase media en sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional, a la que atribuyó la pérdida de votos en las elecciones intermedias el 6 de junio.

El pasado 14 de junio, AMLO insistió en que hay un sector de la clase media que es individualista, aspiracionista, sin escrúpulos morales y partidarios de la frase “el que no transa no avanza”.

El pasado 14 de junio, AMLO insistió en que hay un sector de la clase media que es individualista, aspiracionista, sin escrúpulos morales y partidarios de la frase “el que no transa no avanza” (Foto: Presidencia de México)

“Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba, encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole como son partidarios del que no transa no avanza, es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble, yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el Reforma, un sector, no todos”, señaló en la “mañanera”.

Tras varios días de constantes críticas, este lunes el político tabasqueño explicó que su objetivo es sacar a la gente de la pobreza, mejorando sus condiciones de vida y trabajo, y que al mismo tiempo no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los marginados y al que sufre.

“Si queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos, para constituir una nueva clase media, más fraterna, más humana, más solidaria, (…) pero que no dejen de voltear a ver a los desposeídos, que no se les dé la espalda a los que sufren y que además estén más conscientes y más politizados, para que resistan campañas de manipulación (...) que llevan a cabo los grupos de intereses creados por los que no quieren que haya cambios”, declaró.

