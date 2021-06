Qué debes tomar en cuenta al comprar una proteína

Los suplementos alimenticios ayudan al cuerpo a no perder masa muscular o aumentar el rendimiento (Foto: Twitter @PlazaQOficial).

Las personas que realizan actividad física constante, que acuden regularmente al gimnasio y que practican ejercicios con peso tienden a utilizar suplementos alimenticios que ayuden a su cuerpo a no perder masa muscular o aumentar el rendimiento.

En los últimos años, ha aumentado el consumo de suplementos, como las proteínas, para mejorar el nivel de adaptación y recuperación del daño muscular. No obstante, en caso de no ser recomendadas por un especialista en nutrición o se le añada sustancias nocivas, pueden causar graves daños a la salud.

Por tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en México ha recomendado a los consumidores evitar ser engañados por marcas, productos o publicidad debido a que los suplementos alimenticios: no están dirigidos para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de alguna enfermedad; no sirven para bajar de peso o combatir el sobrepeso y obesidad; y no son de uso afrodisiaco.

Es importante que cada persona acuda a un especialista para que, en caso de requerirlos, puedan comprar y utilizar un suplemento que les sea benéfico (Foto: Daniel Acker/Bloomberg).

Influencers, celebridades y personas que tiene acceso a un canal de difusión grande han recomendado por años marcas o productos destinados a la salud o a la alimentación. Sin embargo, es importante que cada persona acuda a un especialista para que, en caso de requerirlos, puedan comprar y utilizar un suplemento que les sea benéfico para mejorar su actividad física o su salud.

En el país este tipo de productos son aceptados y puestos a la venta con el aval de la COFEPRIS, quien señala que los suplementos alimenticios son “productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir algún componente”.

Las formas farmacéuticas que son aceptadas en México suelen ser aquellas que se infieren por vía oral como: cápsulas, emulsión, suspensión, jarabe, polvo, soluciones y tabletas, ente otras contempladas. Pero no se permiten la confitería (caramelos, paletas, chicles), parches, solución inyectable, entre otras.

En México, la Ley General de Salud explica cuáles son las características que debe de contener los productos, incluso la forma en que se debe de realizar la publicidad (Foto: Luke MacGregor/Bloomberg).

La COFEPRIS, de la mano de la Ley General de Salud y la Secretaría de Salud (SSa), muestran cuáles son las características que se deben tomar en cuenta a la hora de comprar alguna proteína que mejore el rendimiento físico.

En cuanto a los ingredientes, el comprador tiene que observar que los suplementos alimenticios pueden estar constituidos, de forma aislada o en combinación, por: carbohidratos, proteínas, aminoácidos, metabolitos, plantas, hierbas, algas y alimentos tradicionales deshidratados.

Por otra parte, resulta fundamental que al observar los ingredientes se sea cuidadoso, ya que un suplemento avalado por la SSa no debe de contener: procaína, efedrina, yohimbina, germanio, hormonas animales o humanas, plantas que no se permiten para infusiones o té y sustancias farmacológicas reconocidas o que representen un riesgo para la salud.

El etiquetado es fundamental para conocer cuáles son las características que benefician la salud (Foto: Twitter @Via_Vallejo).

El etiquetado de este tipo de alimentos tiene que ser, siempre, claro y no debe de confundir al comprador. Por ley, todas las marcas deben de presentar información certera que no confunda o engañe en cuanto a la composición, origen, efectos y otras propiedades del producto.

Por último, pero no menos importante, la ley también determina cuáles son las pautas con las que el producto en cuestión debe de ser publicitado, ya que los engaños pueden estar presentes de esta forma y no en los ingredientes, lo cual podría ser causante de problemas a la salud.

Quien publicite algún suplemento alimenticio no debe de inducir o promover hábitos de alimentación nocivos para la salud; afirmar que el producto llena por sí mismo; atribuir a los alimentos industrializados un valor nutritivo superior o distinto; realizar comparaciones con los alimentos naturales; expresar o sugerir que la ingesta de los productos proporciona características o habilidades extraordinarias; asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco; declarar propiedades que no puedan comprobarse; y declarar que los productos son útiles para curar alguna enfermedad, transtorno o estado fisiológico.

En dado caso que se detecte alguna irregularidad con suplementos alimenticios, se pueden realizar denuncias sanitarias ante la COFEPRIS por medio de cuatro vías: presencial, de 8 am a 18 horas, en las oficinas locales de cada estado de la república; telefónica, al número 01 800 033 50 50; por mensajería, a la dirección de las oficinas de cada entidad; y mediante la página de internet.

