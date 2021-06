Felipe Calderón anunció que se recuperó del COVID-19

Calderón gobernó el país entre 2006 y 2012 (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

El ex presidente mexicano Felipe Calderón anunció este domingo que se recuperó del COVID-19, 12 días después de anunciar que se había contagiado y tras haber atravesado el peor periodo de la enfermedad con síntomas leves.

“Ya recuperado del covid, muchas gracias a todas y a todos por sus oraciones y deseos de recuperación. Gracias a mi familia, amigos, conocidos y simpatizantes. A todas y todos los doctores, enfermeras y trabajadores de la salud que me atendieron. Son unos ángeles. Ya platicaremos”, expresó en sus redes sociales.

El ex mandatario anunció que se había contagiado el pasado martes 1 de junio, unos días antes de las elecciones intermedias en el país. Calderón no pudo acudir a votar debido a que se encontraba aislado, pero pudo festejar que su esposa, la ex Primera Dama Margarita Zavala, arrasó en las elecciones y será diputada federal entre 2021 y 2024 con el PAN (Partido Acción Nacional).

La también ex candidata presidencial independiente volverá a la política de la mano del partido que llevó a Calderón al poder en 2006, luego de unas polémicas elecciones en las que se impuso a Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente del país para el periodo 2018-2024.

El mensaje del mandatario luego de recuperarse del COVID-19 (Foto: Twitter @Felipe Calderon)

“Les comparto que me hice una prueba COVID y salió positiva”, dijo el pasado 1 de junio el ex presidente, uno de los opositores más visibles del gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” encabezada por López Obrador. Entonces, señaló que sus síntomas eran leves y que ya se encontraba aislado.

Calderón tampoco pudo participar en el cierre de campaña de Zavala ni de ningún otro de los candidatos del PAN, que en esta ocasión se aliaron con los otros partidos opositores, PRI (Revolucionario Institucional) y PRD (de la Revolución Democrática). Sin embargo, la alianza opositora obtuvo algunos importantes triunfos en la Ciudad de México.

PAN-PRI-PRD dieron un vuelco a la capital mexicana, uno de los bastiones de Morena, el partido de López Obrador. En la urbe, la alianza y el PAN consiguieron nueve alcaldías de las 16 que dividen a la CDMX. El resto, siete, se quedaron en poder del oficialismo, que también vio reducida su ventaja en el Congreso local a una mayoría apenas superior a la alianza opositora.

Por su parte, Calderón siguió impulsado y festejando los éxitos contra Morena en las elecciones intermedias desde redes sociales, donde se ha convertido en un asiduo usuario de Twitter. Desde ahí, el ex presidente responde al gobierno, critica sus políticas y se involucra en debates con seguidores y críticos de su propio gobierno.

Calderón festejó el triunfo de su esposa, Margarita Zavala, quien volverá a la política tras ganar una diputación federal en CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Calderón se convirtió en uno de los sobrevivientes a una enfermedad que ha provocado una pandemia y detuvo durante gran parte de los últimos 15 meses la vida a nivel mundial. En el país, más de 1.9 millones de personas han sido dadas de alta después de haber cursado con la enfermedad. Ellos también forman parte de los 7,223,365 personas que han sido notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE).

Del total de la cifra, 4,335,420 han dado un resultado negativo después de someterse a las pruebas de detección por la sospecha de haberse contagiado con el nuevo coronavirus. En México, se han registrado 2,452,469 contagios confirmados acumulados desde el primero caso que llegó a México en febrero de 2020.

Además, en el mismo periodo 274 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad, con lo que se han registrado 230,095 defunciones desde el inicio de la pandemia, muy por encima de los 65,000 que el gobierno mexicano esperaba en su escenario más “catastrófico”.

En el frente de las vacunas, se han aplicado 37 millones 268,566 personas. Hasta el viernes, 14 millones 747,978 cuentan con el esquema completo, ya sea dos dosis o aquellos que recibieron vacunas que solo requieren de una sola aplicación.

