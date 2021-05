Cuándo inicia la vacunación contra COVID-19 a docentes en Edomex

A partir del miércoles 12 de mayo comenzará la jornada de vacunación contra el COVID-19 para trabajadores del sector educativo que residen en el Estado de México (Foto: Karina Hernández/Infobae)

A partir del miércoles 12 de mayo comenzará la jornada de vacunación contra el COVID-19 para trabajadores del sector educativo que residen en el Estado de México, informó el gobernador Alfredo del Mazo.

El mandatario estatal indicó que la dosis se aplicará a docentes de escuelas públicas y privadas, para “prevenir, cuidar de su salud, apoyar al magisterio y a sus familias”; con la aplicación de la dosis, se plantea un posible regreso a clases “lo más pronto posible, por el bien de los alumnos, los maestros, los padres de familia y de la actividad económica”, señaló.

Explicó que se pretende vacunar a 375 mil trabajadores de la educación durante los próximos siete días, para que “dentro de una semana podamos tener concluido la vacunación del sector educativo mexiquense’'; como parte de la estrategia entre autoridades estatales y federales, los docentes recibirán la vacuna CanSino en forma de única dosis.

De acuerdo con información del estado, se aplicará la dosis a personal educativo de la región 1 y 9, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Se pretende vacunar a 375 mil trabajadores de la educación durante los próximos siete días (REUTERS / Henry Romero)

Del 12 al 16 de mayo se vacunará a personal de la región 1 de Almoloya de Juárez, Otzolotepec, Temoaya, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Las sedes son:

Conversatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense, ubicado en Jesús Reyes Heroles número 302, delegación San Buenaventur

Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, ubicado en Boulevard Miguel Alemán Valdés número 175, San Pedro Totoltepec.

En la región 9 se aplicará la dosis del 13 al 15 de mayo en Amatepec, Luvianos, San Simón de Guerrero, Tlatlaya, Tejupilco y Temascaltepec.

Las sedes estarán ubicadas en:

Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Tejupilco, en Avenida Cristóbal Hidalgo número 35.

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, en la carretera Tejupilco-Amatepec, kilometro 12.

Se aplicará la dosis a personal educativo de la región 1 y 9, en un horario de 9:00 a 17:00 horas (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Requisitos para obtener la dosis

Desde el pasado 8 de mayo se habilitó el sitio web http://miges.edugem.gob.mx/vacunacion/, donde los docentes deben registrarse para obtener la dosis. El sistema permanecerá abierto hasta que el proceso de vacunación concluya.

Para ingresar al sitio se necesita un usuario (Clave Única de Registro de Población, CURP) y contraseña (Clave del Centro de Trabajo, CCT).

Al entrar a la página deberá validar sus datos y proporcionar un correo electrónico, recibirá un e-mail en el correo proporcionado con indicaciones sobre la sede, fecha y hora de vacunación, además de los formatos para llenar y con código QR para agilizar el proceso de vacunación.

El gobierno del estado declaró que no se puede cambiar de sede, día ni horario para la aplicación de la dosis (Foto: Karina Hernández/Infobae)

El día de su cita deberá presentar:

Comprobante único para Personal Educativo no Vacunado, impreso

Impreso y llenado el formato Comprobante Federal

Credencial del INE

Las autoridades estatales recomendaron llegar 15 minutos antes de la hora citada y usar cubrebocas en todo momento; además, desayunar antes de la cita, respetar las medidas sanitarias, llevar ropa cómoda, sombrilla para protegerse del sol y agua, así como asistir únicamente la persona que se va a vacunar, pues no tendrá acceso a la sede de vacunación los acompañantes.

Asimismo, el gobierno del estado declaró que no se puede cambiar de sede, día ni horario para la aplicación de la dosis; si un trabajador realizó su registro y ya no quiere vacunarse, señaló que sólo es necesario no presentarse en la sede asignada.

Las autoridades estatales recomendaron llegar 15 minutos antes de la hora citada (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Coronavirus en EDOMEX

Hasta el 10 de mayo, la entidad contaba con 227,966 casos positivos, 25,220 defunciones, 23,988 casos sospechosos y 94,969 personas dadas de alta.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, el municipio con mayor número de casos positivos es Ecatepec de Morelos con 20,135 y 2,708 defunciones; le sigue Nezahualcóyotl con 15,001 casos y 948 defunciones, y Toluca con 12,803 positivos y 2,039 decesos.

