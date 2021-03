“No les tenemos miedo”: qué dijo Félix Salgado sobre la propuesta del INE de retirar su candidatura

Felix Salgado fue elegido por Morena como su candidato a la gubernatura de Guerrero (Foto: EFE / David Guzmán)

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) propusiera retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena a la gubernatura de Guerrero, el contendiente hizo saber su posicionamiento a quienes lo apoyan.

Esto después de que la Comisión de Fiscalización del organismo autónomo propusiera frenar la postulación del senador con licencia, por incumplir con los tiempos en los que debía entregar sus reportes de gastos de precampaña el pasado 24 de marzo.

Es importante recordar que el caso Salgado Macedonio ha causado controversia debido a las cinco acusaciones de abuso sexual en su contra, situación que provocó protestas de feministas dentro y fuera de Morena.

Desde el municipio de Patatán, el guerrerense dijo que solo existen tres razones por las que no sería gobernador: la primera es una enfermedad, la segunda es su renuncia y la tercera es ser asesinado, puesto que él no se bajará de la contienda por voluntad propia, indicó.

Feministas y otros actores de la sociedad civil se han manifestado en contra de la postulación de Félix Salgado debido a las acusaciones de abuso sexual que hay en su contra (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

En el meeting político se observa una importante congregación de personas, quienes con pancartas y otros artículos, manifiestan su apoyo al también llamado “toro”. Además, hizo un llamado a sus seguidores a manifestarse en contra de las intenciones del INE, pues aseguró que él se encontrará al margen del proceso como la ley lo indica.

“Estén atentos al llamado que hará el presidente de Morena para la movilización, yo no puedo, porque tengo que estar guardado el tiempo que diga la ley. Todos pueden movilizarse, ustedes se ponen de acuerdo, es el pueblo el que me está respaldando, el que me está apoyando y vamos a ganar”, señaló.

Con música de banda y sin atender a las medidas sanitarias correspondientes a la epidemia de coronavirus, el polémico candidato señaló que la propuesta del Instituto Nacional Electoral es producto del miedo a que gane la gubernatura de Guerrero.

Que no quepa duda, lo que hoy hizo el INE no es más que un circo claro de que están perdidos. Tienen miedo a las urnas. Le decimos al INE, desde aquí, que no les tenemos miedo, vamos a ganar la gubernatura. Nos vamos a impugnar esa aberrante decisión, pero, repito: no es más que producto de su desesperación, de su miedo

“No quieren (INE) que Morena gane las gubernaturas, en Baja California, Zacatecas, Sonora, Michoacán, Colima, Guerrero, no quieren porque son 15 gubernaturas, quieren descalificarnos y ganar ellos”, acusó.

Salgado Macedonio aseguró que se encontrará al margen del proceso como la ley lo indica (Foto: Facebook / Félix Salgado Macedonio)

Aunado a esto, aseguró que “no aguantan” que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, esté luchando contra la corrupción.

Horas antes, en un evento celebrado en Zihuatanejo, Guerrero, Félix Salgado expresó: “No vamos a permitir que hagan chapuza, que hagan tranza, no lo vamos a permitir porque el pueblo no se va a quedar con los brazos cruzados”.

“Vamos a seguir luchando, el candidato no se raja y el pueblo menos, no se raja, no nos rajamos, vamos pá' delante”, aseveró el morenista.

El presidente de Morena, Mario Delgado, señaló al INE de querer cancelar el registro de 60 de sus candidatos a Alcaldías, diputaciones locales y gubernaturas.

Mario Delgado, presidente de Morena, dijo que algunos Consejeros del INE están tomando acciones desproporcionadas en relación a las candidaturas del proceso electoral 2020-2021 (Foto: Twitter)

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente nacional denunció las acciones del órgano electoral y se posicionó al respecto:

¡Otra más del INE! Algunos Consejeros tomando acciones desproporcionadas, quieren bajar a la mala a más de 60 candidatos de nuestro movimiento. ¡Queremos un árbitro imparcial, dejen que la gente decida!

“Esta noche nos hemos enterado que algunos consejeros del INE aprovechando resquicios legales y tomando acciones desproporcionadas, quieren bajar a la mala más de 60 candidatos de nuestro movimiento”, manifestó Delgado.

SEGUIR LEYENDO: