Semana Santa: tres destinos cerca de la CDMX para disfrutar de la aventura sin aglomeraciones

Parque Nacional el Chico, Hidalgo (Foto: Instagram/rafael_viajando)

Sin duda este año las vacaciones de Semana Santa no serán igual. Luego de que los primeros meses de 2021 trajeron consigo un repunte crítico de contagios, hospitalizaciones y muertes por coronavirus (COVID-19), muchos mexicanos han decidido no salir de viaje hasta que los adultos mayores de sus familias sean inmunizados; y los que quieren salir del estrés trabajo y confinamiento, prefieren hacerlo en lugares donde no existan condiciones de aglomeración.

Si bien los destinos de playa son el plan más natural para esta época de calor, existen lugares que no solo ofrecen riqueza natural, aventura y comodidad, también un mucho menor riesgo de contagio de lo que pudiera ser Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Puerto Escondido o Los Cabos.

Estas son algunas recomendaciones para visitar junto a tu pareja o familia, que están cerca del área Metropolitana del Valle de México.

Las Granadas Mil Cascadas, Guerrero

Tres jóvenes se lanzan a una de las pozas de Las Granadas (Instagram/@alemao.luna)

Si quieres darte un buen chapuzón pero no estar rodeado de bañistas, sombrillas playeras ni vendedores ambulantes, el Parque Acuático Las Granadas Mil Cascadas es la mejor opción.

Y es que este sitio ecoturístico tiene pocos años de ser adaptado para visitantes, por lo que aún no es muy conocido. Al llegar el lugar te sorprenderá por su vegetación selvática, sus grutas, cuevas, pozas de color turquesa y, por supuesto, por sus cascadas. Incluso, para los menores de edad, se construyeron un par de amplias pozas artificiales ideales para empezar a nadar.

Además, podrás realizar senderismo, lanzarte de tirolesas, rappel, bici de montaña y acampar los días que quieras. Y si no traes tus alimentos, hay una zona de locales de antojitos mexicanos durante la mañana y tarde.

Este oasis se ubica a poco más de una hora del Pueblo Mágico de Taxco, en el Km 28.4 de la carretera Texcaltitla. Deberás seguir un camino de terracería, aunque también hay taxis que ofrecen el servicio. Y el costo de entrada es bastante accesible.

Mineral del Chico, Hidalgo

Vía Ferrata (Instagram/@alemao.luna)

Otra buena opción para los que son más temerarios es Mineral del Chico, un Pueblito Mágico ubicado en Hidalgo, unas dos horas y media al noreste de la capital mexicana.

Este pequeño poblado de casonas post-revolucionarias, está rodeado por más de 2,700 hectáreas de exuberantes coníferas como pino, encino y oyamel; es decir, no tendrás ningún problema para encontrar una rustica o moderna cabaña, de todo tipo de precios, y con espacios verdes suficientes para tu familia.

Aquí podrás realizar bici de montaña o senderismo y disfrutar de las cascadas que ofrece el inmenso bosque. Sin embargo, la Vía Ferrata es el reto a vencer para todo visitante. Se trata de una peña a la que tendrás que subir a través de un circuito de escalada, puentes colgantes, tirolesas, una liana estilo Tarzán, e incluso, rappel.

No solo regresarás con una gran experiencia, también con espectaculares fotos que te tomarán los guías del recorrido.

Cadereyta de Montes, Querétaro

"El Doctor" (Foto: Instagram/natmelchor)

Cuando pensamos en lugares de esta entidad lo primero que se nos viene a la mente son Tequisquiapan y Peña de Bernal, pero hay otro Pueblo Mágico que ofrece rica gastronomía, bellezas arquitectónicas y naturales: Cadereyta de Montes. Se encuentra ubicado a 2 horas y media de la CDMX y a una hora de la ciudad de Querétaro.

Forma parte de la Ruta Arte, Queso y Vino de Querétaro, por lo que es posible ver campos vinícolas y también jardines botánicos. Pero en este caso, te sugerimos conocer El Doctor, La Esperanza y Maconí, tres lugares en la zona serrana.

En El Doctor encontrarás alojamiento en cabañas en medio del bosque, recorridos a miradores, cuatrimotos y ciclismo de montaña; en La Esperanza recorre las grutas homónimas, que existen desde hace más de 65 millones de años. Y en Maconí visita la Cascada Velo de Novia, con más de 70 metros de altura.

Al igual que las anteriores sugerencias, no sufrirás por encontrar un lugar alejado de la multitud de turistas para hacer camping.





