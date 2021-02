Militares corren a turistas de playas de Acapulco para mitigar contagios de COVID-19

Turistas disfrutan de las playas en el balneario de Acapulco, en México (Foto: EFE/David Guzmán/Archivo)

A pesar de la prohibición que hay en Acapulco, Guerrero, sobre el uso de playas después de las 17:00 horas, algunos vacacionistas y comerciantes permanecen en la zona, lo cual ha provocado que elementos del Ejército acudan a solicitar que se retiren para mitigar contagios de COVID-19.

En el caso de la playa El Revolcadero, se registró presencia baja de turistas, por lo que solo fue necesaria la presencia de una patrulla de la Policía Estatal, la cual permaneció de las 08:00 a las 18:00 horas en la franja de arena.

Sin embargo, no fue lo mismo en las playas que van desde el Hotel Princess, hasta la colonia Alfredo Bonfil, en donde varios asistentes acudieron y no se registró la presencia de personal de seguridad de ninguna dependencia para desalojarlos.

De acuerdo con un recorrido de Milenio, los bañistas, además de no respetar los horarios no guardan sana distancia y no usan cubrebocas. Asimismo, constataron que había venta de bebidas alcohólicas, las cuales estaban siendo consumidas en las mesas de los visitantes a la vista de todos.

Soldados y policías realizaron un operativo para retirar a turistas de las playas de Acapulco (Foto: Cuartoscuro)

El la zona turística más concurrida en la bahía de Acapulco, cuando las autoridades solicitaban a las personas a retirarse, algunos se opusieron e incluso tuvieron choques con el personal militar.

Según el diario, a las 16:50 horas, los oficiales anunciaron a través de un perifoneo que se debían desalojar las playas, y 10 minutos más tarde tuvieron que ingresar a la franja de arena para evacuar a los turistas y prestadores de servicios para colocar una cinta amarilla con la finalidad de que se liberara el espacio y no hubiera aglomeraciones.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero indica que “los policías y el personal del Gobierno de Guerrero piden a los turistas y lugareños portar el cubrebocas y respetar la sana distancia”, sin embargo, algunos no hacen caso a pesar de que la entidad está en semáforo rojo.

Soldados y policías realizaron un operativo para retirar a turistas de las playas, esto para evitar las aglomeraciones (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que el 5 de febrero pasado, el secretario de Turismo de Acapulco, José Luis Basilio Talavera, advirtió que en caso de que no se lograran controlar los contagios de COVID-19 en Acapulco, en el próximo periodo vacacional se podría hacer un llamado para que no se visite el puerto.

No obstante, señaló que se están reforzando las acciones de control de contagios, las cuales han ido en aumento desde la segunda semana de enero.

“Por eso, las autoridades sanitarias, con el gobierno estatal y municipios con vocación turística, que son destinos, que viven de esta ciudad ante la pandemia, se debe de reforzar la seguridad sanitaria”, dijo.

Acapulco toma medidas para mitigar contagios (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Apuntó que antes de que la temporada de Semana Santa, las autoridades sanitarias, así como del gobierno estatal y municipal se reunirán para evaluar el comportamiento de la pandemia. En caso de estar en semáforo rojo harán una campaña para evitar que vayan turistas y por lo tanto un rebrote de contagios similar al que registraron en diciembre, ya que “no estamos en condiciones para soportar ese tipo de situaciones”.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó que hasta este sábado 6 de febrero, se han registrado 1,926,080 casos de contagios acumulados de coronavirus (COVID-19). Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 165,786 defunciones por la enfermedad.

Lo anterior representa que hubo un incremento de 13,209 contagiados en las últimas 24 horas, así como 1,496 muertes. Asimismo, hay 1,482,138 personas recuperadas, 2,519,182 casos negativos y un total de 4,880,032 personas estudiadas desde el primer caso.

