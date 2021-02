Mauricio Kuri del PAN deja el Senado y va por la gubernatura de Querétaro

Kuri, ex coordinador de los senadores del PAN, buscará ser el gobernador de Querétaro (Video: Cortesía PAN)

El ex coordinador legislativo Mauricio Kuri, del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición parlamentaria en México, se despidió este lunes del Senado de la República luego de solicitar licencia de forma indefinida, para competir por la gubernatura del estado de Querétaro en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio de 2021.

“Hoy culmino un ciclo y pido licencia como Senador de la República. Me voy con la frente en alto y lleno de orgullo por el trabajo realizado, de la mano de los senadores del PAN. Ahora regreso a mi estado, porque quiero mejorarlo y servirle a las y los queretanos”, aseguró Kuri en su última participación en el Senado.

El ex coordinador panista en la Cámara Alta celebró que, durante sus dos años al frente de su grupo parlamentario, pusieron en el centro de la atención pública “los riesgos actuales del sistema de salud nacional, la aprobación de la Ley de Emergencia Económica y del Seguro de Desempleo”.

Fuimos y somos no solo oposición, sino también la única opción

Kuri, en el micrófono, fue el coordinador del PAN desde 2018 y hasta hace unos días (Foto: Cuartoscuro)

Además, dijo Kuri, el PAN apoyó la aprobación de leyes como la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Olimpia e impulsaron la Ley de Igualdad Salarial y no Discriminación. “Mantendré siempre mi convicción de trabajar en favor de una política que acerque y no divida, que construya y no destruya, que sirva a la gente y no que se sirva de la gente”, aseveró.

“Hoy más que nunca, puedo decirles que el amor por mi país, el querer cambiar las cosas y mejorarlas, el dejar un mejor futuro para las y los mexicanos, el ser motivo de orgullo para mi familia, fueron las razones que me trajeron hasta aquí, y jamás me arrepentiré de ello”, concluyó.

Ahora, Kuri, precandidato a la gubernatura de Querétaro, buscará ganar las elecciones en una entidad considerada como uno de los grandes bastiones del PAN en el país. El favorito para ser el abanderado de su partido es también un claro favorito para ganar los comicios queretanos.

“No solamente será un gran candidato. No tengo dudas que será el gobernador de Querétaro”, adelantó en su despedida de Kuri en el Pleno del Senado el legislador Manuel Añorve, del PRI (Partido de la Revolución Institucional). “Es un hombre incluyente, inteligente y que sabe escuchar”, completó.

Kuri se despidió en medio de elogios de senadores de todos los partidos políticos (Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

El senador priista no fue el único en elogiar a Kuri en su despedida del Senado, a donde acudió acompañado de sus dos hijas. “Quiero desearle suerte. Mantuvo sus diferencias ideológicas con nosotros, como es natural, pero lo cortés no quita lo moreno. Por esa razón le deseamos suerte”, manifestó Ricardo Monreal, coordinador de Morena, el partido de la mayoría.

“Nosotros le deseamos que le vaya bien. Con Mauricio me une una relación de respeto y su actitud, su palabra, siempre la valoro, porque en la política como en muchas otras actividades, si fallas a tu palabra fallas a todo. Por esa razón, expresarle nuestro beneplácito que le vaya bien”, añadió.

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, también de Morena, expresó a nombre de la Mesa Directiva de la Cámara Alta el reconocimiento a la labor de Kuri. “Siempre representó los intereses de México desde su perspectiva y percepción política, que lo que emprenda sea en beneficio social”, agregó.

El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza también le deseó “el mayor de los éxitos”. “La gente en Querétaro puede estar tranquila, han tenido un representante que ha hecho vale la cultura democrática del estado”, indicó.

Monreal le deseó suerte a Kuri y también al senador morenista Armando Guadiana (Foto: Cuartoscuro)

Kuri deja atrás una sucesión interesante en el PAN, que deberá definir quién será su próximo coordinador en el Senado, una de las posiciones políticas de oposición más poderosas del país en la actualidad. Ahora mismo se encarga de la vacante el vicecoordinador Erandi Bermúdez.

Sin embargo, de acuerdo con los estatutos del partido, debe ser el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien designe al nuevo coordinador, que podría ser una mujer. Y es que Gustavo Madero, uno de los candidatos naturales, rechazó la opción de encabezar el grupo parlamentario.

Esto, luego de que el legislador asegurara que no se habían cumplido los acuerdos internos del partido en el proceso interno para el estado de Chihuahua, donde Madero buscaba ser candidato a gobernador. Con este movimiento, se posicionan varias senadoras para el cargo: desde la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota hasta la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán.

El morenista Guadiana dejó el Senado para buscar la presidencia municipal de Saltillo, en Coahuila (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, el senador de Morena, Armando Guadiana, también solicitó licencia. El legislador también competirá en las elecciones intermedias de este año en busca de ganar la presidencia municipal de la ciudad de Saltillo, en Coahuila, su entidad de origen.

“Lo vamos a extrañar. El senador Guadiana es un hombre franco, sincero, auténtico. Ojalá muchos políticos tuvieran esa característica. Le deseamos suerte para que ojalá podamos visitarlo en el Palacio Municipal de Saltillo”, expresó Monreal.

La ex presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández, aseguró que Guadiana ha sido un compañero “polémico, controversial y hasta necio”, pero siempre fue profesional para sacar su trabajo. “Siempre ha dado muestras de compañerismo, fraternidad y solidaridad. Si esas cualidades las lleva a Saltillo, estamos seguros que los coahuilenses lo van a agradecer”, agregó.

A Kuri lo sustituyó en el Senado el ahora legislador en el cargo José Alfredo Botello Montes y el lugar de Guadiana lo ocupará, también desde este lunes, el senador Reyes Flores Hurtado.

