La realidad de las camas vacías de López-Gatell: 58% de muertos por COVID-19 fallecieron en casa

Durante la mayor parte del tiempo desde que inició la pandemia de coronavirus, el Gobierno Federal, comenzando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que la enfermedad no los ha rebasado, el vocero de la estrategia de la salud y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha insistido que la ocupación hospitalaria nunca ha llegado al 100% y que siempre se contó con camas vacías a pesar de los reportes ciudadanos de ser rechazados de hospital en hospital.

Sin embargo esta semana se ha creado de nueva cuenta la polémica debido a la disparidad de cifras de muertos por parte de la Secretaría de salud con los datos del INEGI, que contabilizó no sólo las personas que murieron de COVID-19 en hospitales, también a los que fallecieron en su casa y en otros lugares.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en los primeros meses del año pasado, 108,658 personas murieron a causa de COVID-19, esto es 33, 641 más que las 75,017 defunciones confirmadas por la Secretaría de Salud en el mismo periodo. De ellos 58% de quienes murieron por coronavirus lo hicieron en sus casas o en la calle y no en hospitales.

“Lo que nosotros estamos publicando es ya la sumatoria de todos los certificados de defunción que emite un médico y toda esa información la recolectamos independientemente si haya muerto en un hospital, en la calle o en su casa. Los 33,000 incluyen eso: gente que no pudo llegar por morir en su casa por morir en la calle o haber muerto fuera de un hospital”, dijo Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas de INEGI.

Y un dato revelador es que son más las personas que están muriendo por COVID en sus casas o en la calle que las que fallecen en hospitales.

“De hecho el 58% de los fallecidos que estamos teniendo en esta ocasión murieron en sus casas, calle o en algún lugar fuera del hospital”, enfatizó el director Vielma.

El director de Estadísticas Sociodemográficas aseguró que el hecho de que la cifra de fallecidos por COVID de INEGI sea casi 45% mayor a la que da la Secretaría de Salud no significa que el Instituto se confronte con la autoridad.

“Y si te fijas no dije: es que las cifras del Gobierno federal están mal, no, no están mal porque son correctas respecto de muertes en hospitales. Son las muertes en hospitales que ellos tienen”, insistió en entrevista con Noticieros Televisa.

El INEGI dio a conocer este miércoles que, de enero a agosto de 2020, el COVID-19 se posicionó como la segunda causa de muerte en México.

De acuerdo con los informes del Instituto, los decesos durante este periodo fueron de 108,658, lo cual representó el 15.9 por ciento de los fallecimientos.

Respecto a las enfermedades más mortales durante los primeros meses del 2020, el primer lugar lo ocupan problemas del corazón con 141,873 muertes. Por su parte, el tercer lugar, lo ocupa la diabetes mellitus con 99,733 decesos.

En contexto, durante los primeros ocho meses del 2020, se registraron en total 683,823 muertes, 184,039 más que en el mismo periodo de 2019. Sobre los fallecimientos respecto al género, el Instituto informó que el 58.7 por ciento (401,766) corresponden a hombres y el 41.1 por ciento (280,873) a mujeres. Por otro lado, mil 184 casos no se especificó este rubro.

El método que utilizó el INEGI para llegar a estas cifras tiene su base en “los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil y de los cuadernos estadísticos que fueron proporcionados por las Agencias del Ministerio Público”.

Los reportes del INEGI destacan que el mes de julio fue el que presentó mayor número de muertes con 116,778, es decir, 17.1 por ciento, el segundo fue junio con 105,917 y agosto con 101,966, lo que equivale al 14.9 por ciento.

Entre los estados con mayor número de muertes respecto al año anterior se encuentran el Estado de México con 84,185, Ciudad de México con 82,449, Veracruz con 50,842 y Jalisco con 40,158.

Cabe señalar que las cifras son preliminares, pues el dato final se dará a conocer en el mes de octubre, esto en conjunto con la Secretaría de Salud (Ssa).

GATELL RESPONDE A CIFRAS DEL INEGI

Luego de brindar el informe sobre la vacunación a nivel nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud declaró que la disparidad en las cifras no se debe a la existencia de dos cifras diferentes. Por el contrario, corresponde a la diferente metodología en el conteo que encamina cada una de las instituciones. Además de que el número reportado por el INEGI considera afecciones no relacionadas directamente por COVID como diabetes y cáncer, entre otras.

“Desde luego, como lo hemos admitido desde el inicio de esta epidemia, son estadísticas incompletas en la medida que no integran otras fuentes de información que llevan más tiempo de recabar”, declaró López Gatell desde Palacio Nacional.

Además de las defunciones confirmadas por la Secretaría de Salud, la entidad encargada del monitoreo estadístico en el país también consideró las defunciones sospechosas. De esa manera, la COVID-19 fue catalogada como la segunda causa de muerte más frecuente durante los primeros ocho meses de 2020.

Por su parte, el doctor Ruy López Ridaura, aclaró que existe un grupo de personas que, aunque su muerte podría atribuirse a la COVID-19, por diversas causas metodológicas no es posible contabilizarlas.

