LadyPepitas: pasajera de combi en el Edomex se negó a usar cubrebocas porque iba comiendo su botana

A pesar de que el Estado de México es la segunda entidad más azotada del país por la pandemia de coronavirus (COVID-19), muchos mexiquenses siguen sin poner de su parte para evitar más contagios y muertes por la enfermedad.

Y es que en las calles, en los mercados y hasta en el transporte público se puede apreciar a algunas personas que se rehúsan a usar el cubrebocas, una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En las últimas horas ha circulado en redes sociales un video donde se aprecia una pasajera sentada ingiriendo pepitas al interior de una combi, lo que causó la molestia de algunos presentes, quienes la recriminaron por no llevar el cubrebocas puesto.

En el material de menos de un minuto, se escucha como otra usuaria del transporte le solicita que deje de comer y en cambio se colocara, de forma correcta, su mascarilla, pues consideraba que estaba poniendo en riesgo la salud de los demás.

Sin embargo, la mujer respondió la mujer de manera grosera y agresiva:

Cuando me termine mis pepitas ya me lo pongo

Además, la infractora, se justificó señalando que de todos modos no existía la distancia mínima entre todos los pasajeros; aunque después mencionó que la ventana de la unidad estaba abierta, lo que “permitía la libre circulación del virus”.

Hay ventilación, está corriendo el aire. No sabes, está corriendo el aire

Ante ello, le mencionó que si no le parecían las medidas sanitarias, mejor se bajara y se fuera por otro medio. “¡Yo no, vete tú!”, replicó la infractora.

Al final su acto provocó que la pasajeros que estaban sentados a su costado descendieran de la unidad y decidieran sentarse a un costado del chofer.

Tras la viralización del video, cibernautas expresaron su indignación y bautizaron a la pasajera como #LadyPepitas:

“La pandemia ha sacado a relucir el egoísmo infinito de un sector de la población”, “Lo peor es que esas mismas personas que no siguen las indicaciones son las que se quejan si no les brindan la atención en el hospital cuando ya están enfermas”, “Deben prohibir el uso del transporte público a quienes no usen cubrebocas o lo usen de manera incorrecta”, “Todo el tiempo que usó para discutir, lo hubiera usado para acabarse sus pepitas”, “¿Y el chofer por qué no le dice nada?”, fueron algunos comentarios al respecto.

Cabe mencionar que, tanto en la Ciudad de México como en el Edomex, se han documentado cómo los operadores del transporte público, especialmente en autobuses, permiten subir sin a los pasajeros sin exigirles el uso correcto del cubrebocas, ya que muchos dejan al descubierto su nariz.

Desde el pasado 19 de diciembre el gobierno del Estado de México regresó al color rojo (máximo riesgo de contagio) del Semáforo Epidemiológico por el incremento de contagios. Una de las restricciones en el uso del transporte público es que el servicio público opere al 25 por ciento de su capacidad total y se les pida a los usuarios portar mascarillas para evitar la probabilidad de transmisión.

De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Salud (Ssa), el Estado de México registra hasta el momento 9,667 casos de contagio activos; es decir, personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días.

Además, ha acumulado más de 183 mil contagios y casi 24 mil muertes por la enfermedad.

La ocupación hospitalaria está 84% en camas generales y 82% en camas con ventilador.

