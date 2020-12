Si es necesario, sí se debe retroceder en donde se abrió demasiado: Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS

Jarbas Barbosa pide retroceder ante repunte de casos

El Doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., subdirector de la Organización Pan Americana para la Salud (OPSOMS) puntualizó la polémica alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a México y Brasil por el incremento en la transmisión de Covid-19. La Organización Panamericana de la Salud, es una organización que depende de la Organización Mundial de la Salud, cuyos representantes llamaron fuertemente la atención a México y sus autoridades por el repunte de casos que ha vuelto a los niveles de agosto.

El funcionario de la OPSOMS, considera que en algunas regiones específicas las autoridades sanitarias deben de ponderar volver a cerrar los establecimientos comerciales como cafeterías, restaurantes y tiendas que, en el caso mexicano, conllevaría a volver al semáforo rojo en algunas entidades federativas.

Jarbas Barbosa Jr. lo comentó con las siguientes palabras: “Si es necesarios sí debe retroceder en alguna parte donde se abrió demasiado. Esa es una evaluación que cada autoridad tiene que hacer porque tiene los datos, tiene la situación y puede hacer ese balance. Como en muchos países se está haciendo, incluso México”.

También afirmó que la alerta de la OMS no es sólo para las autoridades del gobierno mexicano, sino también para su población en general. Estas fueron sus palabras: “Entonces yo creo que es un llamado a no sólo para los gobiernos, pero también para la comunidad, también para la población. La pandemia no ha terminado, la tendencia de reducir el número de casos en muchos países se estabilizó y en otros se ha revertido y empieza a crecer. Es muy importante tener todas las naciones con el cuidado de identificar donde crece y que medidas pueden ser las más efectivas”.

También subrayó la importancia de mantener una vigilancia exhaustiva de los índices de salud por zona geográfica para poder localizar posibles focos de infecciones en buen momento, especialmente en países como México y Brasil, con alta población. “Cuando hablamos de países como México y otros países grandes, muchas veces hay una diferencia entre las provincias, los estados, las municipalidades. Entonces es muy importante que las autoridades puedan investigar con mucho cuidado los datos. Identificar donde hay una tendencia de crecimiento de la transmisión del número de casos, de las transmisiones, la ocupación de las camas en los hospitales, las camas en terapia intensiva para poder adoptar las medidas apropiadas”.

Jarbas Barbosa reconoció la larga duración de la cuarentena ha provocado el desgaste de la economía y la fatiga de los individuos; no obstante, específico que la alerta de la OMS es un mensaje para a la población para reiterar que la pandemia no sólo no ha terminado, sino que muchos de los países del continente americano están viendo un alza en los casos y que el nuevo Covid-19 es una enfermedad sumamente grave, con consecuencias que pueden ser mortales.

“Es un llamado a la atención que desde el principio se hace a los gobiernos porque después de tantos hay presión económica y social. Hay un poco de fatiga de las personas. Muchas veces las personas creen que la pandemia se está terminado o que no es tan grave. Entonces yo creo que es un llamado para la necesidad de cuidar bien los datos”.

Estos comentarios surgen después de que Tedros Adhanom director de la OMS declarara el lunes 30 de noviembre que México “se encuentra en una mala situación de cara a la pandemia de Covid-19”. Asimismo, realizó un llamado a que la nación se tome enserio este grave problema de salud muy enserio.

También mostró preocupación por la falta de inversión y poca preparación que tienen los sistemas de salud de varias naciones del mundo. Afirmó que de no cambiar esta situación podremos volver a enfrentar situaciones como esta, o peores, en el futuro.

Esperemos que tanto el gobierno nacional como nosotros, los ciudadanos nos tomemos muy enserio estas palabras y podamos revertir la grave situación sanitaria en la que se encuentra el país.

