Cómo fue la felicitación de Zapatero a Calderón que AMLO recordó para justificar su postura ante la virtual victoria de Joe Biden

Andrés Manuel López Obrador dijo que esperara a que “se terminen todos los asuntos legales” en Estados Unidos para felicitar al virtual ganador de las elecciones presidenciales, Joe Biden.

“No podemos actuar, queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección de Estados Unidos, les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos”, dijo el mandatario desde Villahermosa.

El mandatario mexicano también aprovechó para recordar lo ocurrido en México durante los comicios de 2006, cuando gobiernos como el de España reconocieron a Felipe Calderón como el ganador antes de que terminara el conteo de votos.

“No puedo decir, felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral, nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la Presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores. Eso fue lo que pasó en el 2006, todavía no había un computo legal y el Presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero ya estaba felicitando a Calderón, una imprudencia”, expuso.

“El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces terminan sus procesos, se resuelve quién triunfó y en ese momento nosotros damos a conocer nuestro reconocimiento”, agregó. “Trump ha sido muy respetuosos con nosotros, hemos logrado grandes acuerdos, no ha sido injerencista, y con Biden lo mismo, lo conozco desde hace más de 10 años que nos entrevistamos y le presenté una carta hablándole de nuestro movimiento, nuestra lucha, la política migratoria”.

No obstante, incluso horas antes de que él presidente López Obrador diera esa declaración, algunos políticos como Ricardo Anaya, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), dieron sus felicitaciones al virtual ganador, Joe Biden.

“Funcionó la democracia en Estados Unidos. Fue derrotado Trump: un populista, narcisista, misógino, demagogo y mentiroso. Es una buena noticia para Estados Unidos y para el mundo. #AdiosTrump”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Aunque no fue el único panista que este día mostró su apoyo al republicano a través de sus redes sociales. Marko Cortés, dirigente del PAN felicitó a nombre de la bancada a Joe Biden, aseverando que su triunfo como el 46° presidente de Estados Unidos.

“Desde @AccionNacional felicitamos a @JoeBiden por su triunfo como el 46º presidente de Estados Unidos. Hacemos votos para que esta elección nos permita construir una relación bilateral basada en el respeto mutuo, la corresponsabilidad y la cooperación. ¡Enhorabuena!”, escribió.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, los senadores del PAN se pronunciaron de la siguiente manera: " La elección de EUA es una gran lección: Es posible vencer al populismo. Una mayoría prefirió la unidad y responsabilidad en lugar de la polarización y la mentira. El respeto a la ley, los derechos de las minorías, el medio ambiente, la ciencia y la salud, importan".

El partido tricolor no se quedó atrás. Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también expresó su postura a través de su cuenta de Twitter.

“1/2 Felicito a @JoeBiden y @KamalaHarris por su triunfo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Estoy seguro de que trabajarán por el bien de su nación y la construcción de los mejores acuerdos para la región y nuestros países”.

Y añadió en un segundo mensaje: “2/2 Confío en que el triunfo de @JoeBiden represente una nueva era de respeto y trato digno para los migrantes mexicanos y latinoamericanos. En el @PRI_Nacional continuaremos con el trabajo por la defensa de sus derechos. Nuestros connacionales en el extranjero no están solos”.

Por otro lado, José Fernando González, presidente del nuevo partido de la maestra Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas (RSP), también expresó su apoyo al virtual presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.

“En @RSPorgMX nos congratulamos que el progresismo haya llegado a #EstadosUnidos Muchas felicidades a @JoeBiden y @SenKamalaHarris con quienes compartimos la agenda del fomento al desarrollo sustentable a través del uso de la energía limpia”, dijo.

Mandatarios mundiales como los de Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Argentina, Colombia y España felicitaron a Joe Biden y a Kamala Harris por el triunfo en las elecciones de Estados Unidos.

