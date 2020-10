Ayelin conocería a su asesino: un hombre y una mujer fueron detenidos por la muerte de la niña de 13 años en Guerrero

La alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, informó que hay dos personas detenidas por la desaparición y asesinato de la niña Ayelin Iczae, de 13 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado mutilado (sin una pierna) y con el rostro desfigurado el lunes en ese municipio de la zona Centro de Guerrero.

“Hay una persona detenida en investigación, otra más de sexo femenino cuyo nombre circula en los medios, será requerida el día de mañana y es cuanto puedo informar a la población del terrible suceso”, indicó a través de su cuenta de Facebook.

La mañana de este martes, familiares y amigos dieron el último adiós a Ayelin, la jovencita desaparecida la tarde del 15 de octubre y localizada sin vida.

En la mecánica de los hechos, la alcaldesa explicó que Flora, mamá de Ayelin, tuvo comunicación celular con su pequeña por última vez el día jueves aproximadamente a las 16 hrs., donde acordaron encontrarse en un punto que su mamá le indicó para comer juntas.

Ayelin se reuniría con su madre para comer pero desapareció y fue hasta este lunes que se encontró mutilada Foto: Facebook

Ayelin nunca llegó al lugar citado, Flora llegó a su domicilio aproximadamente a las 21 hrs., al llegar y ver que su niña no se encontraba en casa, lo primero que hizo fue ir buscarla a casa del novio de la pequeña, quien vive en la misma colonia, no lo encontró, y llamó a la mamá del joven, ésta le comento que se encontraban en Hueyitlalpan, que no la habían visto y que no estaba con ellos, regresarían al día siguiente para estar atentos a cualquier situación.

Flora dio aviso a seguridad pública municipal a las 23 hrs., de inmediato se organizaron operativos que desplegaron una búsqueda toda la noche sin éxito. Se le pidió que pusiera su denuncia ante la fiscalía general del estado para que pudieran abrir una carpeta de investigación y nos enviaran un operativo de búsqueda, así como la asignación de fiscales especializados y se activara la alerta AMBER.

La presidenta municipal detalló que se comunicó el viernes con el Fiscal General para pedirle todo el apoyo y se desplegara un operativo exhaustivo de búsqueda.

Ayelin solía caminar por la barranca donde fue encontrado su cuerpecito sin vida, motivo por el cual fue el primer lugar en exploración, se buscó una y otra vez, con la ayuda de binomios caninos se fortaleció la búsqueda en ésa zona, sin tener éxito alguno, durante los operativos de búsqueda se recibieron dos llamadas anónimas informando ubicaciones donde se encontraba la menor, información que resultó falsa y se presume era con la intención de que se abandonara el lugar donde se emprendía la búsqueda, acción que no se detuvo. En ningún momento se dejó de buscar a la pequeña, el lugar se abandonó la noche del domingo ya muy tarde.

La mañana de este lunes llegó la terrible noticia de que el cuerpo de la pequeña fue encontrado sin vida por su padrastro y su tío, en el lugar en donde anteriormente no se había encontrado ni rastro ni indicio de que estuviera por ahí. El lugar donde apareció se encuentra a 350 mts de distancia del domicilio de la menor.

“A Flora se le ha dado el acompañamiento debido, hay muchas inconsistencias, sospechas y presuntos responsables señalados de manera directa por Flora, mamá de Ayelin, lo cierto es que la pequeña nunca salió de la zona donde vive, no pidió auxilio, nadie escuchó ningún grito o algo que llamara la atención, por lo que se presume ella conocía al agresor y confió en su llamado. La niña fue vista por última vez por vecinos el día jueves por la tarde, a la hora que la mamá indica ella saldría a su encuentro”, especificó Alcaraz Sosa.

“Nadie merece tener este final y menos un ser tan inocente, que ningún daño le hacía a nadie. Ninguna madre debe llorar amargamente por la pérdida en estas condiciones de sus amados hijos”, agregó.

Tras la ubicación de la menor, peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos para avanzar en los indicios que permitan conocer la mecánica de su muerte; es preciso señalar que de acuerdo a la necropsia de ley, se determinó que la causa del fallecimiento fue por traumatismo cráneo encefálico severo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

#JusticiaParaAyelin: la niña de 13 años asesinada y abandonada sin vida en una barranca de Guerrero

Dulce Guadalupe, de 13 años, fue encontrada muerta en guarida de sicarios del CJNG, en Celaya

Adolescente de 14 años fue asesinada a puñaladas y degollada en Puebla

Terror en Edomex: Alexandra tenía 15 años, fue brutalmente asesinada y el responsable está libre

En un instante Esmeralda, de 16 años, desapareció frente a su padre tragafuegos en un crucero en Edomex

La pandemia no frenó las muertes violentas contra las mujeres en México: Olga Sánchez Cordero

Fueron asesinadas 2,240 mujeres en México en los primeros siete meses de 2020, de acuerdo con cifras oficiales

Caso de feminicidio mexicana Marichuy logra atención y acuerdos con fiscalía