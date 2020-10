AMLO: el pueblo de México no tiene malas entrañas, “aunque sí hay malos de Malolandia”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló nuevamente del robo de medicamentos para niños con cáncer que ocurrió la semana pasada, reiteró que se están llevando a cabo las investigaciones y afirmó que son “juicios temerarios” los que dicen fue un autorrobo.

“Y si alguien está sosteniendo que fue un autorrobo o que atribuyen que nosotros mismos robamos los medicamentos, pues es muy mala fe, o sea, son juicios temerarios, es de mucha maldad y no es así el pueblo de México, aunque sí hay malos de Malolandia, eso sí, pero no es así la mayoría de nuestro pueblo, es bueno, no tiene malas entrañas. Es lo que puedo decir”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...