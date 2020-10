“Había también un señor de los puertos”: López Obrador reiteró militarización de aduanas

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este jueves la militarización de los puertos y aseguró que ningún elemento de la Marina Mercante perderá su trabajo a raíz de este cambio, pero señaló que se tiene que poner orden, pues así como había señores o zares del tomate y aguacate; había un “señor de los puertos”.

"Les comento a los que tienen alguna preocupación de que van a perder su trabajo por estar en la Marina Mercante; que no se preocupen, no van a perder su trabajo y que no se dejen manipular por los intereses que están detrás.

Esto viene de hace muchos años. Así como había el zar o el señor del tomate o del aguacate, había también el señor de los puertos, los jefes de jefes, que eran intocables. Entonces, pues ellos ahora no están conformes, pero tenemos que poner orden", indicó el mandatario mexicano.

Este martes personal de la Marina Mercante mexicana se manifestaron afuera de las instalaciones del Senado de la República, donde bloquearon los accesos al recinto. Su principal demanda es el rechazo a la reforma que dota de facultades a la Secretaría de Marina para que asuma el control total de puertos.

Los inconformes denuncian la que, consideran, es una legislación militariza los puertos del país, argumentando que es indebido que todas las atribuciones de la Marina Mercante y Puertos pasen a la Secretaría de Marina, y argumentan que esto violenta el artículo 129 constitucional.

Faustino Suárez Rodríguez, capitán de Marina y presidente de Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante de Puertos, explicó que su que desacuerdo con la supuesta militarización se debe a que se verá afectada la educación de los marinos mercantes que pretenden formarse como ingenieros, geógrafos y mecánicos navales.

Al respecto López Obrador señaló que era tanta la corrupción en los puertos que estaban “tomados” y era una cuestión de “plata o plomo”, dijo.

"Vamos a reorganizar. Es como el caso de los fideicomisos, es que se está poniendo orden. En el caso de los fideicomisos había, repito, mucha corrupción, muchas injusticias y vamos a demostrarlo, se va a probar aquí.

Y en el caso de los puertos lo mismo, mucha corrupción, al grado de que, sobre todos los puertos del Pacífico, pues estaban prácticamente tomados por la delincuencia porque era plomo o plata. Entonces, tenemos que poner orden.

Hay, desde luego, intereses. Es como las aduanas, bueno, en los puertos son las dos cosas, desde el manejo, la administración de los puertos y las aduanas", explicó.

El mandatario dijo que la militarización de los puertos incluso beneficiara a los marinos mercantes, puesto que temdrán más posibilidades de hacer su trabajo sin comprometer su integridad; como ejemplo puso el puerto de Manzanillo, ubicado en Colima, el estado más violento de México.

"No tienen problema; al contrario, ellos van a tener más posibilidades de desempeño, de trabajo, porque lo otro era la privatización completa, era gente ni siquiera especializadas en marina mercante, eran negocios pues. Contenedores con drogas y embarcaciones con huachicol de combustible, etcétera, etcétera, etcétera.

Sólo pongo un ejemplo y es un asunto de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. ¿Cómo se explican que un estado como Colima, con poca extensión territorial, población, se haya convertido, -porque no era así- en el estado con más homicidios en el país?

La respuesta es Manzanillo, el puerto. Entonces, si eso no lo vemos pues es que ya no vemos nada. Ese puerto en general tiene mucho movimiento, ya tiene más movimiento de contenedores que Veracruz.

Durante siglos, el puerto más importante; sigue siendo, pero era Veracruz, en el golfo, por el desarrollo de los países del Pacífico. Cuando China se convierte en la fábrica del mundo, pues los puertos del Pacífico mexicano adquieren mucha relevancia, y Manzanillo y Lázaro Cárdenas son muy importantes.

Pero también de Asia llegan los químicos para las drogas, que son las más consumidas actualmente, son el fentanilo y las más peligrosas, mucho más peligrosas.

Entonces no podemos seguir manejando los puertos como se manejaban hace 20 años o hace 10 años o hace dos años, tiene que cambiar porque si no, nos lo va a reprochar la gente, van a decir: ‘¿Y qué hicieron ustedes?, ¿qué hicieron con los puertos?, ¿qué hicieron con las aduanas?, ¿qué hicieron con los fideicomisos?, ¿qué hicieron con la corrupción?’.

Entonces, hacer lo que nos corresponde, aunque estamos conscientes de que se afectan intereses", subrayó el presidente López Obrador.

