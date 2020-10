“Ya no es con moche”: López Obrador anunció un diálogo tras el conflicto con marcas de queso y yogurt

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que está abierto al diálogo con las empresas a las que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió de manera inmediata la venta de 19 marcas de quesos y 2 tipos de yogurt, pero aseguró que se debe cuidar la salud de las personas.

“Sí, diálogo siempre va haber, y no es el propósito perjudicar a las empresas pero tenemos que cuidar la salud del pueblo”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que “hay mucho fraude” en el sector alimenticio y las compañías no usan los alimentos que dicen contienen sus productos.

“Es que hay mucho fraude, no usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos, hay muchos productos químicos , adulterados y eso hay que cuidarlo porque tiene que ver con la salud de la gente, todos los alimentos chatarra, por eso el nuevo etiquetado”, señaló.

El mandatario mexicano afirmó que no se permiten los sobornos, y que se protegerá a los consumidores.

“Ya no es con moche, tienen que ser productos de buena calidad, proteger a los consumidores, proteger al pueblo, al mismo tiempo no perjudicar a las empresas, no generalizar, hay empresas muy buenas que cuidan la calidad de lo que producen hay otras que no”, explicó López Obrador.

Información en desarrollo...