Para protegerlos, Morena propone sancionar con trabajo comunitario a quien dañe monumentos durante marchas en la CDMX

Foto: Cuartoscuro

Nazario Norberto Sánchez, diputado local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para sancionar a quienes causen daños a monumentos, inmuebles públicos y privados, durante marchas o actos vandálicos en la capital.

“(La sanción será por) dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de particulares, sin autorización de estos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato, mobiliario e instalaciones de los Servicios de Transporte de Pasajeros u otros bienes semejantes”, detalló en sesión virtual del Congreso de la CDMX y en el boletín oficial de la propuesta.

Foto: Bénédicte Desrus/Sipa

Esta iniciativa propone castigar hasta con 36 horas de trabajo comunitario a quien realice alguna de las acciones enumeradas en el párrafo anterior, de manera que se pretende reformar la fracción V del Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica, misma que ya fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de dicho congreso para su dictamen.

Sánchez manifestó que los trabajos se enfocarán en limpiar o restaurar aquellos inmuebles que sean afectados por manifestaciones.

No obstante, en el caso de dañar monumentos catalogados con valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se aplicarán sanciones estipuladas en la Ley Federal.

Cabe resaltar que los daños a monumentos, bienes públicos y privados han desatado polémica en las últimas manifestaciones llevadas a cabo en la capital, ya que mientras algunas personas defienden estas acciones como una forma de protesta, otras consideran que son actos que infringen la ley y por ello deben ser castigados.

Foto: Adriana Álvarez/Cuartoscuro

12 de agosto, el día que marcó un antes y un después en las marchas feministas

Hay que recordar que la primera manifestación en la cual protestantes se expresaron a través de pintas en inmuebles y monumentos, fue el 12 de agosto del 2019, donde cientos de mujeres y miembros de colectivos feministas salieron a las calles a manifestarse contra la violencia policiaca y la inseguridad, luego de que un grupo de agentes fueran señalados por presuntamente haber violado a una adolescente de 17 años en Azcapotzalco.

Las jóvenes protestaron con pintas y gritos frente a las oficinas de la SSC. Además, arrancaron una cámara de seguridad y rompieron los cristales de la entrada de la Procuraduría capitalina.

Esta marcha marcó un antes y después en la historia de México, pues después de ella, no ha habido marcha feminista en la que el enojo y la ira se expresen a través de graffitis y pintas.

Foto: Archivo

Ante estas protestas, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que hubiera justificación para los actos de “vandalismo” que ocurrieron durante la marcha feminista en la Ciudad de México mencionada, en la que se pintaron consignas contra la violencia de género en el monumento del Ángel de la Independencia y en la estación del Metrobús de Insurgentes.

“Yo no pienso que haya derecho de una protesta a dañar un inmueble histórico, por más razón que tenga quien proteste”. Puede ser el caso de mayor injusticia en la historia del mundo, pero ese edificio o esa puerta es importante porque es patrimonio de todos. Entonces es una agresión, independientemente de la justicia o validez que tenga la protesta y que sea en el momento que sea, en el siglo que sea", dijo.

En México, se ha criticado durante mucho tiempo que el asesinato de mujeres no ha sido una prioridad para la ley. Cabe recordar que con motivo de las manifestaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de marzo, el mandatario respondió:

“Le pido a las feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan”. En ello, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro

