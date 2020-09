“Es un espécimen muy raro”: la mordaz crítica del Financial Times al gobierno “populista” de López Obrador

(Foto: Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Para Jude Webber, corresponsal del diario Financial Times en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un mandatario populista que no ha logrado salir avante de las crisis social, económica y sanitaria que ha dejado a su paso la pandemia de COVID-19, además de que no ha logrado cumplir con su objetivo más relevante, que es acabar con la corrupción.

Durante una charla que la periodista sostuvo con Gideon Rachman, columnista en jefe de asuntos exteriores del mismo medio de comunicación, ambos coincidieron que México se encuentra sumido en una situación grave, debido a los miles del contagios de coronavirus, los cuales lo posicionan entre los países más afectados, junto a Estados Unidos, India y Brasil.

No obstante, apuntó Webber, la respuesta ante la emergencia sanitaria no ha sido clara y más bien su atención se ha orientado a otros asuntos, como la promoción de la consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco ex presidentes de la nación, lo cual señalaron como una distractor de los problemas económicos y de salud.

Y es que de acuerdo con la reportera, las cifras de la pandemia en México podrían ser tres veces más grandes de lo que han reportado las autoridades, pues “se han realizado muy pocas pruebas para detectar la enfermedad”, explicó.

También criticaron la respuesta del gobierno ante la pandemia. (Foto: Carlos Jasso/Reuters)

En términos económicos, la periodista del diario británico también criticó el hecho de que durante la etapa más álgida de la pandemia, únicamente apoyó a los micro empresarios a través de créditos para mantener a flote sus negocios, pero no entregó estímulos para las grandes empresas y así paliar la crisis financiera, debido a que no cuenta con “un pensamiento económico sofisticado”.

Webber igualmente resaltó que al inicio de la pandemia no emitió un bloqueo y confinamiento estricto, como lo hicieron otros países de Latinoamérica, porque apeló a una actitud populista sobre que la gente hiciera lo correcto sin una intervención del gobierno.

Durante la conversación también resaltaron que López Obrador siempre ha referido que los gobiernos anteriores al suyo fueron corruptos, además de que va a acabar con los excesos del gobierno. “Dice que un gobierno que gasta menos es más honesto”, explicó Webber, quien también resaltó que la negativa de dar apoyos a los empresarios se basó en su discurso de no dar deudas a las futuras generaciones como se hizo en el pasado.

Por lo tanto, destacó que debido a esos argumentos sigue siendo querido por la gente, a pesar de que la economía no va bien y que las familias creen que el próximo año la situación va a ser peor. "Le han dado el beneficio de la duda, ese es el toque populista”, sentenció.

La periodista también criticó su respuesta ante la publicación de los videos en donde se ve a su hermano, Pío López Obrador, recibir dinero para financiar a Morena. Y es que desde la perspectiva de la reportera, resulta grave que haya dicho que se trataba de aportaciones de la gente, además de que la cifra obtenida no se comparaba con otros casos de corrupción acontecidos anteriormente.

A pesar de las crisis, apuntaron que sigue siendo querido por la gente. (Foto: Reuters)

Sobre su participación en el plano internacional comentó que esta no es relevante y se ha enfocado más en la política doméstica, en la cual “es más feliz”. Sin embargo, resaltó su visita a la Casa Blanca, en donde se le vio más preparado, y su participación en la cumbre del G20, en donde habló del acceso universal y gratuito a las vacunas contra coronavirus en todo el mundo.

Por otra parte, Jude Webber resaltó que López Obrador ha buscado llevar a cabo fuertes inversiones para el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de que en la segunda mitad de su gobierno sea la empresa líder de desarrollo nacional, pero “eso en absoluto va a suceder”, aclaró.

A manera de conclusión, la periodista puntualizó que AMLO “no es un típico populista de izquierda”, pues no le gusta gastar, además de que es conservador; sin embargo, resaltó que tiene algunas muestras populistas y autoritarias en su gobierno, como las conferencias matutinas.

A estas ruedas de prensa las describió como eventos en donde él dice que informa a la gente, pero "es una vía de un solo sentido, porque el gobierno da su información, sus mentiras, su propaganda, lo cual se puede asociar con gobiernos populistas, aunque económicamente es distinto. Es un espécimen muy raro”, concluyó.

