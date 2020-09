En México no habrá una segunda ola de COVID-19, porque no ha acabado la primera: será un repunte de casos y muertes

(Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

“Son buenos los resultados, hay una tendencia a la baja de contagios y sobretodo de fallecidos. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos, hay noticias de rebrotes en Europa (…) en México no hemos tenido rebrotes, vamos bajando en general", dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador –mientras hacía el gesto de tocar madera, acto supersticioso para no atraer la negatividad– durante su habitual conferencia matutina.

En México, hasta este momento se han registrado 710,049 casos acumulados de COVID-19; suman 74,949 muertes . Solo en las últimas 24 horas ocurrieron 601 decesos y se registraron 4,786 nuevos contagios , según el reporte de la secretaría de Salud, dependencia que también ha notificado una reducción del 47% en los contagios y del 18% en los fallecimientos.

Las autoridades se jactan de que en las últimas semanas ha habido una reducción significativa del alcance de la pandemia. Sin embargo, expertos y especialistas de salud advierten completamente lo contrario.

“No, la respuesta simple es: no. No va de bajada de ninguna manera” , sentenció para Infobae México la Dra. Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del laboratorio de genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agregando que, en las últimas 7-10 semanas “lo que va de bajada es el número de pruebas que se hacen. Por eso se están registrando menos casos. Pero no es porque los contagios se estén disminuyendo” .

Y es que el gobierno federal, desde el inicio de la pandemia, rechazó dar prioridad a la realización de pruebas del coronavirus y el rastreo de casos. En lugar de eso, se inclinó por monitorear la capacidad en los hospitales y tratar la pandemia con el modelo Centinela para la vigilancia epidemiológica, que consiste en obtener una muestra representativa de los contagios para así determinar el comportamiento del virus. Así es como van sacando sus conclusiones.

Para la también doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard es precisamente en esa estrategia, donde ha recaído el error principal.

“No se hace rastreo de contactos, no se aísla selectivamente a las personas y, encima de todo eso, no se toma ninguna medida para disminuir la pérdida de vidas de la gente que ya está enferma; no se siguen los casos de manera temprana”, reclamó.

Otro punto que señala como evidencia de que México no está saliendo de la pandemia es el indice de positividad por cada entidad del país. “Se tienen estados como Oaxaca que tienen más del 70% de positividad”.

La OMS apunta que no hay indicios de control de la epidemia mientras que la positividad al virus no sea del 5% o menor. Pero en México, hasta esta semana, el 53.1% de los estados del país, 17 entidades, tienen índices de positividad arriba del 40%. Además no hay un solo estado que esté por debajo del 20% de positividad.

La Dra. Laurie Ann también apunta a una divergencia en el índice de mortalidad: "entre menos muertes se van reportando, más se registran realmente. Falsamente se están reportando menos muertes”, y recapituló que el exceso de mortalidad indica que no están disminuyendo las muertes; mientras que el índice de positividad arroja que no están disminuyendo los casos.

“Bajo un discurso que es político pero no está basado en las evidencias, en los datos, que se tienen sobre el avance de la pandemia (...) se está normalizando la tragedia”, lamentó la experta.

¿Una segunda ola de Covid en México?

La secretaría de Salud ya contemplaba, desde el pasado mayo, un escenario en el que una segunda ola del COVID-19 coincidiera con la influenza, uno de los virus estacionales propios de la temporada invernal, que se prevé empiece a presentarse en octubre, mes entrante.

Precisamente, entrevistado por Milenio, el subsecretario de Salud –y la cara del gobierno para la pandemia– Hugo López-Gatell, advirtió que los casos de influenza harán los hospitales nuevamente estén llenos, lo representará una importante dificultad para brindar atención a los pacientes. Además agregó que, después de “estas semanas de reducción”, se podría presentar un rebrote del nuevo coronavirus, tal como está ocurriendo en los países europeos.

Pero la Dra. Laurie Ann advierte un escenario bastante distinto.

“ En México no se va a poder hablar de una segunda ola porque la primera nunca disminuyó . Se va a poder hablar solamente de un repunte de la primera ola, es decir, se va a acelerar el número de contagios y el número de muertes” , dijo la académica en la charla con Infobae , explicando que para los países que sí controlaron y disminuyeron sus casos, sí vendrá una segunda ola, pero " para México ni siquiera será un rebrote , porque estamos aún en el primer brote. Lo que será es un repunte; un repunte de casos y de defunciones”.

Entonces, la doctora alertó que cuando eso ocurra, las cifras que actualmente registra México –respecto a contagios y fallecimientos por Covid– "podrían aumentar al doble, al triple, o más”.

Tampoco en el tema de la coincidencia con virus como la influenza, considera la doctora, se está actuando de manera acertada.

Y para ilustrarlo, también mencionó el caso de países europeos, comparando que mientras ahí desde principios de septiembre ya están vacunando gente contra la influenza, se prepararon con dosis adicionales y adelantaron el ciclo de vacunación, “aquí aún no tenemos vacunas contra la influenza y van a llegar solo 30 millones de dosis” . Es decir, solo para una cuarta parte de los 128 millones de habitantes que tiene México, siendo que, subrayó, este es un año en el que se deben procurar dosis al 70% de la población.

No obstante, la Dra. Laurie Ann Ximénez-Fyvie insistió en que aún se está tiempo para prevenir un escenario catastrófico. Incluso ella encabezará una iniciativa en los siguientes días, que se centrará en dar atención temprana a los pacientes con Covid, vía remota, de forma gratuita.

“La atención temprana y la detección de casos para contener los contagios. Esas son las dos vías, no hay de otra” , concluyó.





