Oposición buscará destinar 20,000 millones de pesos para la compra de la vacuna contra el COVID-19: no está contemplado en el presupuesto

Hasta ahora, todavía no existe una vacuna contra el COVID-19 que haya pasado todas las pruebas necesarias (Foto: Dado Ruvic/ Reuters)

La oposición en la Cámara de Diputados buscará destinar 20,000 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 para la compra anticipada de la vacuna contra el COVID-19, la cual se encuentra todavía en la fase de pruebas rumbo a su aprobación formal.

Así lo anunció este domingo el coordinador de los diputados del PAN (Partido Acción Nacional), Juan Carlos Romero Hicks. “El costo para la vacuna contra el Covid-19, en su nivel más básico, implica destinar 20,000 millones de pesos que no se ve dónde están contemplados dentro del presupuesto federal”, indicó en un comunicado.

“En el Presupuesto del próximo año no se ve por dónde este gobierno pueda atender a los millones de mexicanos que reclaman bienestar de la salud, olvidando la deuda que tiene con los más de 73,000 muertos que ya ha dejado la pandemia”, abundó Romero Hicks en referencia a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de los diputados del PAN criticó la estrategia de salud del gobierno de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, hace un par de semanas, la diputada Tatiana Clouthier de Morena, el partido de López Obrador que ostenta la mayoría en ambas Cámaras del Congreso, había explicado esa ausencia en el Proyecto de presupuesto que presentó Hacienda en San Lázaro.

“Si revisan los presupuestos no vienen tampoco para compra de medicamento A, medicamento B y medicamento C. Se está atendiendo desde ahorita y no durante 2021, para la compra de las mismas se tiene que dar un anticipo”, ahondó.

En su conferencia de prensa del 11 de agosto pasado, López Obrador adelantó que el presupuesto pondría la prioridad en el sector salud. Hablando de la vacuna contra el COVID-19, el mandatario dijo que había una reserva de hasta “100,000 millones de pesos” en caso de que las dosis tuviera un precio elevado.

El secretario Ebrard aseguró que México está en muchos proyectos y el país tendrá una vacuna contra el COVID-19 (Video: SRE)

Si es un costo moderado hasta 50,000 y si es un costo bajo hasta 25,000 millones, porque tenemos finanzas públicas sanas y lo más importante es la salud del pueblo. Eso iría contemplado en el presupuesto, no tendríamos problema

El Canciller mexicano Marcelo Ebrard también dijo en su momento que México no se quedará sin vacuna, ya que no puso “todos los huevos en una canasta”, en referencia a que el gobierno participa en varios proyectos de vacuna, desde la desarrollada en Reino Unido (AstraZeneca y la Universidad de Oxford) hasta los esfuerzos rusos, que realizan pruebas en el país norteamericano.

Por su parte, Romero Hicks señaló que hay una ausencia de responsabilidad del gobierno, que no ha resuelto los problemas de salud de la población, aún desde antes del brote de COVID-19. “Para muestra, están los niños con cáncer y sus padres, reclamando medicamentos, los diabéticos y miles de enfermos de otros males que no encuentran una autoridad con capacidad para hacer su trabajo”, expresó

México ha perdido a más de 73 personas hasta ahora a causa del COVID-19 (Foto: Jorge Núñez/ EFE)

“Un foco de alerta en la asignación del presupuesto de salud es el Programa de Seguro Médico Siglo XXI, iniciado en 2006 y vigente en 2020. El gobierno federal ahora ha presentado una propuesta para eliminarlo sin ninguna explicación, a pesar de que hablamos de poco más de 2,000 millones de pesos que sirven para atender a una población de cuatro millones de niñas y niños”, alertó.

A estas preocupaciones se le agrega las de un grupo de expertos, quienes advirtieron la semana pasada que el presupuesto en 2021 para el sector salud propuesto por la administración de López Obrador es “insuficiente” y el aumento de casi el 10% con respecto a este año no tiene que ver necesariamente con recursos nuevos.

"El aumento de 9.1% a la Secretaría de Salud, que incluye un aumento al Fondo de Salud para el Bienestar, obedece más a reacomodos en programas presupuestarios que a recursos nuevos, aseguró el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal.

