Ellos son los nuevos abogados que buscarán evitar que Emilio Lozoya pise la cárcel

Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda los abogados de Emilio Lozoya (Foto: Especial)

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), contrató los servicios de dos reconocidos abogados. Miguel Ontiveros, ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Felipe Calderón. Y Alejandro Rojas Pruneda fue parte del equipo legal de la actriz Kate del Castillo, quien en conjunto con el actor Sean Penn se reunieron con el ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

El currículum de Ontiveros Alonso es extenso, de acuerdo con el sitio del Instituto de Posgrado en Ciencias Penales y Política Criminal (Inpocipe), es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España; realizó estudios de Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de Munich, Alemania, donde hizo una estancia de investigación; fue director de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

También destaca que es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Sociedad Internacional de Defensa Social, de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, investigador Nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); profesor del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF), del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y del INACIPE.

En materia internacional, fue consultor del gobierno de la República de Honduras para la evaluación del Ministerio Público Hondureño con la finalidad de reconfigurar la Fiscalía General de ese país. Y de la UNICEF, de la ONU y del gobierno de Honduras en materia de Reforma Penal, así como investigador y director de Investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Miguel Ontiveros Alonso fue funcionario público (Foto: Twitter@IFP_CDMX)

Asimismo, como aportaciones a la teoría en derecho, también escribió el libro “ Legítima defensa e imputación objetiva: especial referencia a los mecanismos predispuestos de auto protección ”.

Sus servicios pueden ser contratados en el despacho particular “Ontiveros Consulting”, que se define como “un equipo de vanguardia en ciencias penales. Desarrollamos proyectos y soluciones jurídicas con base en la ciencia y la técnica más avanzada a escala internacional”.

Es autor de diversas obras en materia de Ciencias Penales y traductor del alemán y del inglés de una docena de artículos vinculados al Sistema de Justicia Penal.

Por su parte, Alejandro Rojas Pruneda, trabaja en la firma Criminal Compliance México, de la cual Ontiveros Alonso es fundador, con especialización en derecho Constitucional por la UNAM, en derecho penal por el INACIPE, además de mercantil, civil y familiar.

Alejandro Rojas Pruneda defendió a kate del Castillo (Foto: Twitter@RevistaCosasMx)

Rojas Pruneda encabezó al lado de Federico Mery-Sanson y Humberto Ferro Barranda el equipo legal de la actriz Kate del Castillo en el reclamo de una indemnización de USD 60 millones por daño material y moral al ser señalada y perseguida por su presunta relación con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Es el líder del equipo constitucional y penal de Rojas Pruneda & Catana. Licenciado en Derecho especialista en materia Constitucional; cuenta con maestría Procuración de Justicia. Tiene especialidad en Derecho Constitucional y Penal y es autor de diversas publicaciones de jurídicas.

“ Dentro de las actividades laborales destaca su participación en temas de infancia y procuración de justicia, al haber participado en la implementación de las reformas constitucionales en materia de justicia para adolescentes y haber participado en diversos protocolos en materia de justicia infantil incluyendo el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ”, detalla la página de Criminal Compliance.

