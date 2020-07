Diputado del PAN denunció a Irma Eréndira Sandoval ante la SFP por inconsistencias en su declaración patrimonial

Ernesto Alfonso Robledo Leal, presentó una denuncia contra Irma Eréndira Sandoval ante la SFP (Foto: Facebook@PonchoRobledoMX)

Alfonso Robledo, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se investigara a Irma Eréndira Sandoval, titular de dicha dependencia.

Esto, ante una serie de supuestas inconsistencias en la declaración patrimonial de la secretaria federal. De igual modo, Robledo Leal solicitó que, mientras la SFP realiza la investigación correspondiente, Eréndira Sandoval se separe del cargo que hasta el momento ejerce.

“A cualquiera de nosotros como funcionarios públicos, esto nos podría causar una sanción administrativa. Yo estoy esperando que con esta denuncia se haga una investigación y que, mientras esto sucede ella se tenga que separar de su cargo temporalmente, porque nadie le va a querer hacer nada a su jefa. Tiene que separarse, porque lo que está haciendo la secretaria de la Función Pública es burlarse de la ley y de todos nosotros los mexicanos y mexicanas”, aseguró el doctor Robledo.

Ernesto Alfonso Robledo Leal presentó una denuncia contra la titular de la SFP ante la SFP (Foto: Facebook@PonchoRobledoMX)

Esta denuncia es resultado de un reportaje del medio Latinus, en el que señalaron las propiedades de la secretaria de la Función Pública y de John Ackerma, su esposo y aseguraron que la obtención de los inmuebles no está plasmada en la declaración patrimonial de la funcionaria.

“Quizás se abra otra oportunidad para descubrir cómo es que un investigador de la UNAM, con un sueldo de investigador puede comprar una casa cada dos años. Aunque un sueldo de académico debería alcanzar para eso, en México eso no pasa; son aproximadamente 30 mil pesos mensuales y no hay forma de que ella se compre una casa cada dos años y la pague de contado, que es lo más extraño de todo”, acusó el egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

En este sentido, el partido blanquiazul ha denostado enérgicamente la adquisición de los inmuebles, a tal grado que han insinuado delitos de índole fiscal.

“O si no estuvo falseando información al SAT todos estos años cuando aparentemente ella tuvo muchos ingresos como para comprar casas de contado en colonias y municipios residenciales con alta plusvalía. Se debe llegar a la verdad y sancionar ejemplarmente”, exigió.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, fue señalada por el PAN ante la secretaría que ella dirige (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

En este punto cabe destacar que tanto Sandoval Ballesteros como Ackerman han declarado la procedencia de los recursos con los que compraron los inmuebles, en donde sobresale un concurso que ganó la secretaria federal por un millón de pesos, donativos de la familia del miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un predio de la familia Sandoval.

Sin embargo, el diputado de Nuevo León espera que la investigación arroje algo que abone en la lucha del presidente contra la corrupción y la impunidad.

“Se debe llegar a la verdad y sancionar ejemplarmente, a todo el mundo le dicen que están combatiendo la corrupción, pero ellos tienen la corrupción en sus narices y no la ven, no la atacan y no la combaten y no la sancionan”, cerró.

Esta no es la única vez en la que el doctor en Ciencias Sociales ha robado cámara en esta administración. En febrero de este año se vio envuelto en una serie de acusaciones de misoginia por unas publicaciones que realizó en Twitter, donde aludía a Tatiana Clouthier pues, supuestamente, la militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quería ser candidata a gobernadora por Sinaloa, viviendo en Nuevo León.

Ernesto Alfonso Robledo Leal (Foto: Facebook@PonchoRobledoMX)

“Cuando uno es de Nuevo León no anda pendejeando queriendo ser gobernador de otro estado de la República”, publicó en su cuenta oficial de esta red social.

Al mismo tiempo, retuiteó una serie de memes que referían a Cristina Díaz, militante del Partido de la Revolución Institucional (PRI).

Ante estas publicaciones, Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que “sus declaraciones, que lastiman y ofenden a las mujeres en general, constituyen no sólo una transgresión al tipo penal de violencia política, sino también de violencia digital. Lamentamos que un servidor público que formara parte de lo que se señala como la Legislatura de la paridad, efectúe manifestaciones misóginas tan fuera del marco normativo”.

Ante esto, el panista expresó que en lo referente al PRI era un “show”, pero reconoció que el tuit contra Clouthier Carrillo fue inapropiado y ofreció disculpas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

John Ackerman denunció allanamiento con drones y vigilancia vehicular a su domicilio tras reportaje de Loret de Mola

Xóchitl Gálvez solicitó que Irma Sandoval deje el cargo de secretaria de la Función Pública para aclarar polémica sobre su patrimonio

Irma Eréndira Sandoval denunció campaña de violencia política de género tras publicación de su patrimonio