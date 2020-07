Embajada de EEUU en México celebró el 4 de julio en medio de la pandemia de COVID-19 de esta forma

Celebración del 4 de Julio de la Embajada de EEUU en México este 2020 (Foto: Captura de Pantalla)

En años anteriores, la embajada de Estados Unidos en México lanzaba la casa por la ventana durante las celebraciones de este 4 de julio, Día de la Declaración de Independencia; sin embargo, en este 2020, marcado por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus (COVID-19), el embajador Christopher Landau publicó un video de poco más de 25 minutos en donde felicitó a sus conciudadanos, recordando los motivos que originaron la celebración.

Además, al festejo virtual se unieron varios artistas, cantantes y más quienes aprovecharon para mandar afectuosos saludos a estadounidenses y mexicanos por igual.

“Decidimos prepararles este video, no como un reflejo triste de lo que pudimos hacer en persona, sino, espero, como una forma innovadora y divertida para reunirnos como una comunidad” dijo Landau, previo a que se escuchara el himno nacional estadounidense y los guardias marinos de la Embajada izaran la bandera en el Cementerio Estadounidense en la Ciudad de México.

Guardias marinos de la Embajada izaran la bandera en el Cementerio Estadounidense en la Ciudad de México (Foto: Captura de Pantalla)

Recordó que el retorno de algunas personas a sus trabajos y la apertura parcial de actividades, no significa que todos puedan salir de sus casas sin tomar precauciones, por lo que es importante que se sigan aplicando diariamente las medidas sanitarias.

Landau señaló que en este día festivo, muchos aprovechan para reunirse con sus familias, comer y ver fuegos artificiales. Pese a ello, es un día histórica y políticamente importante.

¿Qué significa el 4 de julio? Probablemente escuches algo relacionado con comida o fiestas: comida al aire libre, algodón de azúcar, desfiles, fuegos artificiales. Para mí, el 4 de julio significa el final del comienzo del verano (...) pero realmente marca el inicio de la temporada de vacaciones y diversión

El embajador Christopher Landau saluda a la bandera de Estados Unidos (Foto: Captura de Pantalla)

Al igual que otras celebraciones, con el paso del tiempo su significado va cambiando y adaptándose, por lo que es posible que en la actualidad no haya muchas personas que piensen en política durante este 4 de julio, pese a que su origen es completamente político.

Es el aniversario de un documento en particular, la Declaración de Independencia, que es uno de los documentos políticos más importantes en la historia de la humanidad

“El punto esencial es que cada individuo fue creado por Dios con ciertos derechos naturales, que se incluyen en las famosas palabras que todo alumno estadounidense aprende, ‘La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad’. Es decir, el estado de la naturaleza humana es un estado de libertad, no de servidumbre”, recordó.

El DJ. Steve Aoki envió sus felicitaciones por el 4 de julio y dijo que espera volver pronto a México (Foto: Captura de Pantalla)

“La Declaración establece explícitamente que los gobiernos obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados y no al revés. No gozamos de la libertad porque el gobierno nos lo permite, más bien, el gobierno ejerce solo la autoridad que le otorgamos nosotros. El poder político, por lo tanto, viene de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo”, agregó.

El embajador indicó que el poder político recae en la ciudadanía y el gobierno no es que tiene un poder absoluto sobre de ellos, por lo que las personas tienen el legítimo derecho de cambiar a su gobernantes si así lo desean. De tal modo, el mensaje es atemporal y mundial, y puede ser aplicado en cualquier país, por ello es que su importancia rebasa las fronteras de Estados Unidos.

Posteriormente aprovechó para hablar sobre los migrantes. Recordó que su abuelo emigró de Austria a Colombia en donde trabajó por algunos años sin saber español hasta que una compañía de elevadores lo envió a Nueva York en 1941, donde se desarrolló bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y tras varios tropiezos por su nacionalidad, pudo vivir junto a su hijo, quien es su padre.

Artistas se unen a la celebración

Celebración del 4 de julio de embajada de eeuu en méxico

Pese a que se trató de una celebración virtual, Landau no estuvo solo, pues varios artistas aprovecharon para enviar sus felicitaciones a estadounidenses y mexicanos por igual. Además, muchos dijeron que esperan volver pronto a México.

Entre las personalidades destacan: Mike Shinoada, miembro de Linkin Park; Fher de Maná; Craig Terry, director Ryan Center Music; el DJ, Steve Aoki; Brian de los Backstreet Boys y Gene Simmons de Kiss.

“Nuestra primera celebración virtual del 4 de julio en México. No es así como imaginé celebrar esta fecha, pero me da gusto haber tenido la oportunidad de compartirla con ustedes”, dijo Landau al final de su mensaje.

