Denisse Dresser: “México no es ni debería ser una teocracia o una monarquía que acepte la palabra de un líder como ley”

Denise Dresser y AMLO (Foto: Cuartoscuro/Fotoarte Steve Allen)

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un documento titulado “Rescatemos a México” en donde se denuncia un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) el cual buscaría desplazar a Morena en las elecciones del 2021 y sacar a López Obrador de la presidencia a través de la revocación de mandato en 2022.

Pese a que el mismo mandatario aceptó que desconocía la procedencia y veracidad del documento, aún así lo presentó y fue leído por el vocero Jesús Ramírez.

El escrito estaría presuntamente integrado por gobernadores, por los principales partidos de la oposición, por los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y por algunos periodistas como Denise Dresser y Carlos Loret de Mola.

En respuesta, la analista y politóloga Denisse Dresser también publicó un tuit en el que puso decenas de emojies de carcajadas a modo de burla. Momentos después, publicó otro mensaje en el que aseguró: “Hoy un presidente por el cual voté me acusa de formar parte del “Bloque Amplio Opositor”, La Boa. Aclaro que el único grupo al que pertenezco es el de ciudadanos demócratas/libres/exigentes que critican al poder para que gobierne mejor y en nombre de todos”.

López Obrador

Asimismo, en su última columna para el periódico Reforma, la politóloga aseguró que el presidente exige que “dejemos de ser comensales de la democracia; demanda que nos transformemos en colaboradores de una regresión que pone en riesgo la capacidad de componerla. No está en busca de ciudadanos libres, críticos, capaces de pensar por sí mismos, sin necesidad de un caudillo carismático que les diga cómo hacerlo. No promueve la deliberación, sino la colusión; lo suyo no es la libertad sino la complicidad; no exalta la independencia sino la connivencia. Y los colaboradores que recluta son aquellos capaces de traicionar su ideología de izquierda, su moralidad, sus valores con tal de servir a un hombre”.

“Sí, son tiempos de definiciones y será necesario asumir una posición. He aquí la mía: México no es ni debería ser una teocracia o una monarquía o una tribu o una secta que acepte la palabra de un líder como ley. No es ni debería ser el país de la posverdad donde todo aquello que no le gusta al poder es catalogado como “fake news”, donde la mentira es manufacturada en la mañanera para parecer verdad”, sentenció.

Otro de los periodistas mencionados en el documento, Carlos Loret de Mola, escribió en Twitter: “Esto ya ni la burla aguanta les dejo una canción para acompañar los delirios conspiracionistas del presidente @lopezobrador”, al tiempo que compartió la canción “La Boa” canción que hiciera popular la agrupación La Sonora Santanera, acompañadao de varios emojies de caritas con lágrimas de alegría.

En tanto, el periodista Víctor Trujillo también se pronunció en la red social y escribió: “Presentan un documento cuyo origen y autenticidad desconocen. Pero me nombran (a mi personaje) como parte de un bloque opositor al que ni conozco ni pertenezco. ¿Qué sigue Andrés? ¿Allanarás mi domicilio? ¿Congelarás mis cuentas? La silla y el país te rebasaron. @lopezobrador_”.

