Otro escandaloso desafío de Ricardo Salinas Pliego: “¿Se quedarán encerrados hasta que el gobierno les permita salir o hasta que un buen día se desapandejen?”

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, cuestionó a través de su cuenta oficial de Twitter sobre cuál es el plan a futuro ante el COVID-19, tras de dos meses de confinamiento.

Lo anterior tiene como contexto que el próximo lunes 1 de junio es la fecha que indicó el gobierno federal para que se reinicien las actividades de forma gradual, según el semáforo epidemiológico.

“Dado que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique...”, escribió el segundo hombre más rico de México, se estima que su fortuna asciende USD 11,700 millones, según la revista Forbes.

Posteriormente, el empresario realizó las siguientes preguntas: ¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna?, ¿quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir?, o ¿quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?

Ante la emergencia sanitaria, Salinas Pliego fijó una forma de enfrentar la emergencia sanitaria, que implicó solicitar a sus trabajadores que continuar laborando, aunque en algunos casos no pertenecían al sector esencial, y dejar de lado el miedo por el coronavirus.

Y aclaró dos cosas a sus trabajadores: eran afortunados de tener empleos y que era momento en el que México los necesitaba. A finales de marzo, el multimillonario puntualizó que las medidas de salud no debían paralizar la economía, pues ello desataría “la delincuencia, la rapiña y el caos”.

Las filiales de Grupo Salinas continuaron sus labores ante la justificación que pertenecían al sector esencial para asegurar el funcionamiento de la economía nacional. En materia de financiera cuenta con Banco Azteca; en telecomunicaciones y medios tiene a Totalplay y TV Azteca, por ejemplo.

En el caso de Elektra debió cerrar, porque no pertenecía al sector esencial, aunque el empresario justificó que sí lo era, las operaciones continuaron aunque existieron reportes de contagios de coronavirus, de los cuales la compañía no ha mencionado. Además, a finales del mes de abril, en el noticiero nocturno que conduce Javier Alatorre realizó un llamado para no hacer caso a la información y cifras que da a diario Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Por parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no sancionó a empresas de Grupo Salinas ni recibieron mención entre las que incumplieron las medidas sanitarias. Ante el mensaje que se emitió en televisión abierta, fue considerado como un error de su “amigo” Javier Alatorre.

La semana pasada, el empresario en una reunión que mantuvo con ejecutivos y empleados relató que fue cuestionado por plantear una ruta distinta ante la pandemia de coronavirus y respondió que lo hizo porque era su obligación como mexicano, como ciudadano y por el amor que tiene por México.

El también miembro de asesores de López Obrador enfatizó que gracias a que sus empresas siguieron operando, “ningún cliente se quedó sin acceso a sus ahorros, las familias puede cobrar las remesas que recibieron de sus familiares de Estados Unidos. Además, se mantuvieron las opciones de entretenimiento e información y los usuarios tuvieron internet”.

