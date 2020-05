COVID-19 agravó la desigualdad social en México: organizaciones civiles

Las organizaciones civiles coincidieron en que la desigualdad se ha exacerbado en la pandemia (Foto: Twitter@ceeymx)

La pandemia ha revelado cuan desigual afectan las crisis a la población más vulnerable del país, en ello coincidieron diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) tras participar en un foro virtual conjuntado por la Plataforma contra la Desigualdad en la Crisis.

En una transmisión vía YouTube y Facebook, se dieron cita 10 organizaciones para evaluar el papel de las OSC, así como la actuación del gobierno federal para favorecer a poblaciones de mayor vulnerabilidad en la emergencia sanitaria, como son las mujeres violentadas; personas en situación de pobreza; de contextos marginales como los indígenas; las niñas y niños; o aquellos trabajadores del sector informal.

Entre los convocados, destacó la presencia de André Cortés, por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) con localidad en México. El representante de Unicef México señaló que el país tiene desigualdades estructurales que, ante la crisis, se han exacerbado. De ahí que sea importante transitar hacia un sistema de protección social que permita atender las inequidades sociales y evitar emergencias sorpresivas en contextos similares en el futuro.

Por su parte, Maïsa Hubert Chakour, de Equis Justicia, expuso que los mecanismos de atención y protección a mujeres violentadas han sufrido un impacto considerable. Por ejemplo, Equis Justicia ha documentado casos en que algunos operadores en Fiscalías no permiten pasar a las víctimas con abogadas, con el fin de evitar la aglomeración de personas y mantener una distancia física entre ellas.

La representante de Equis Justicia denunció que los refugios de mujeres víctimas de violencia están al 80% de su capacidad y 35 Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana no tienen recurso para atender medidas sanitarias que exige el COVID-19 (Foto: Juan Vicente Manrique / Archivo)

Hubert Chakour denunció que se han suspendido medidas de protección a mujeres por falta de policías. Y que en Guerrero se han cerrado espacios de atención a mujeres violentadas por falta de personal. Por otro lado, algunas instancias han denegado la atención a mujeres con problemas de drogas.

Además, los refugios de mujeres víctimas de violencia están al 80% de su capacidad y, las 35 Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana, tienen incertidumbre sobre mantener sus actividades, toda vez que no disponen de recursos específicos para fomentar medidas sanitarias que exige la enfermedad del COVID-19.

“La violencia contra las mujeres está en aumento y el espacio para darle soluciones se achica”, mencionó la representante de Equis Justicia.

A su vez, Diego Alejo Vázquez Pimentel, representante de Oxfam México, enfatizó que el principal desafío en el corto plazo sería la gama de desempleo derivada de la emergencia sanitaria, así cono lo referente a seguridad alimentaria.

El foro virtual congregó a 10 asociaciones, incluida la representación de Unicef México, en este espacio discutieron los retos y logros de las OSC en la crisis del COVID-19 (Foto: Twitter@ceeymx)

“El principal desafío en el corto plazo, vemos que viene una crisis muy fuerte en temas de desempleo, se va a venir una situación muy difícil en términos de exacerbación de las desigualdades de mayores niveles de desempleo, incluso temas de seguridad alimentaria, donde, desde sociedad civil, vamos a tener que generar una respuesta”, refirió el gerente de investigación de Oxfam México.

En el mismo tono, Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs, aludió a las cifras estimadas por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), en que habría aumento en la tasa de desempleo de 3.3% a 5.3% y de 37.3% a 45.8% en la pobreza laboral en el segundo trimestre del 2020. Estas proyecciones fueron presentadas el 11 de mayo pasado.

“La cantidad de pobreza extrema en el país va a aumentar drásticamente, el dato de Coneval (indica que habrá) 10 millones de personas en el aumento de pobreza laboral, que significa esto (...), signifca que las personas, con su propio ingreso, no les va alcanzar y no les será suficiente para comprar una canasta básica, que no puedan comer ni subsanar necesidades básicas”, explicó el maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Sylvia Hernández, coordinadora de incidencia en polítcas públicas en The Hunger Project México, refirió que las crisis serán constantes en el porvenir y, ante ello, recomendó invertir en los procesos organizativos a nivel de comunidades y fortalecer capacidades hacia la resilencia, es decir, de adaptación ante dificultades.

El Coneval estimó que habría un aumento en la tasa de desempleo de 3.3% a 5.3% y de 37.3% a 45.8% en la pobreza laboral en el segundo trimestre del 2020. Esto, en el contexto de la pandemia (Foto: Cuartoscuro)

En la ronda de cierre, Vázquez Pimentel refirió que la crisis también traerá ganadores, por ejemplo, Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, quien no paga los impuestos que debería y "está encaminado a convertirse en el primer trillonario de la historia”.

“En tiempos de crisis, por algún momento, la desigualdad tiende a bajar para los billonarios, porque pierden en el mercado bursátil, pero por la experiencia de 2009 vemos que se recuperan y lo que no se recupera es el ingreso de los hogares que se llevan muchas veces entre las patas estas crisis económicas”, mencionó Vázquez Pimentel.

Y coincidió con Roberto Vélez del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y André Cortes, al apuntar sobre el fortalecimiento de protección social.

“Entonces, ¿cómo provenir que este modelo económico siga siendo de cada quien para sus anchas, de salvajismo económico? pues con estos sistemas de protección social, y con esta política fiscal progresiva que pueda poner pisos mínimos pero también pueda poner límites a una concentración de la riqueza que puede ser en muchas maneras bastante problemática”, apuntó el investigador de Oxfam México.

Algunos ponentes coincidieron en fortalecer el sistema de protección social pues la pandemia revela cuán exacerbada es la afectación a sectores más vulnerables (Foto: Twitter@ceeymx)

El encuentro virtual tuvo tres rondas de participación y duró 01:26 horas, estuvo moderada por Rogelio Gómez Hermosillo de la organización Frente a la Pobreza. Otros participantes fueron: Emilia García de TECHO; Iván Benumea de Fundar; y Nicole Huete de Intersecta.

Los ponentes también trataron temas sobre las dificultades de financiamiento para las OSC, así como la brecha digital para agrupaciones sin acceso a tecnologías y espacios de discusión virtual; el limitado acceso a información pública; y la agenda de exigencias para seguir visibilizando a las poblaciones más desprotegidas.

