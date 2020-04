“Se cae eso por su propio peso, eso no está teniendo éxito; incluso, no sé si ustedes lo han notado, pero veo que le han bajado, a lo mejor yo no estoy tan al tanto, pero ya no hay tantas noticias falsas porque como que se les está revirtiendo, como que tienen un efecto de búmeran, ya no hay tantas, y eso hay que agradecerlo. Además, a lo mejor ya se les está acabando el dinero o ya no quieren seguir pagando bots, porque eso cuesta, pero si lo están haciendo porque quieren actuar de manera responsable, bienvenido, que bueno ese cambio de actitud”, indicó el mandatario mexicano.