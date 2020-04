El proceso de cambio de un hábito lleva entre un mes a dos meses de trabajo. Para ser exactos entre 21 y 66 días, dependiendo del compromiso, la persistencia y el interés que uno le ponga. La formación de un nuevo hábito, no implica la desaparición del anterior. Todos los hábitos, sean buenos o malos quedan en nuestro cerebro. Eso explica porque podemos subirnos y salir andando en bicicleta después de muchos años de no hacerlo. Podemos reactivar un viejo habito sin inconvenientes- No se erradican, sino que se sustituyen por otros, hasta utilizar el anterior de nuevo.