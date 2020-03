“¿Puedo hacerle otra pregunta que creo que es importante, subsecretario?", comenzó Denise Maerker durante la conversación con el funcionario en su programa radial vespertino en Radio Fórmula, “Atando Cabos”. “Si quisiera que entendiera que esta información que está circulando, y eso no quiere decir que no valga la pena desmentirla o no, es el tema…”, añadió, antes de ser interrumpida por el susbsecretario.