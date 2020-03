“Se pueden apretar más las medidas para que no se movilice la gente, pero en una sociedad tan desigual como la de México, uno no puede restringir la movilidad porque afectaría profundamente la economía de los más desprotegidos (...) Sin embargo necesitamos que no se mueva la gente, para fines de salud pública, para cortar la transmisión”, indicó.