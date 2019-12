Seis de los 31 productos analizados por la Profeco no declaran en su empaque la Ingesta Diaria Admisible (IDA) de endulcorantes no calóricos. Esta medida debe indicar cuál es el máximo que puede consumir una persona diariamente para no sufrir daños en su salud. Las medidas recomendadas son 25 gramos de mascabado y azúcar estándar, 1,25 gramos de sucralosa y acesulfame K, además de 0,3 gramos de glucósidos de esteviol.