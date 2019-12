No menos importante es tener en cuenta que, a la hora de realizar un balance, algunos de los resultados obtenidos no dependieron directamente de nuestras acciones. Hay situaciones y dificultades ocasionadas por agentes externos. No deberíamos tomar como propias, situaciones y decisiones que no hemos podido controlar. Si computa aquellos momentos donde su decisión no intervino, agregará elementos desfavorables que modificarán el resultado, inclinando la balanza en su contra. Réstele los acontecimientos y decisiones en los que usted no tuvo intervención (decisiones políticas, crisis económica, acciones de los otros, terremotos, inundaciones, etc). No culpe a las circunstancias, siempre las hay, son intrínsecas a la condición de estar vivos.